WRC εναντίον... αγελάδας! (vid)

Στους δρόμους της Σαρδηνίας, όπου διεξάγεται το Ράλι Ιταλίας, παλεύουν οι πρωταγωνιστές του WRC. Όμως, έχουν να αντιμετωπίσουν και τη φύση, με την οποία δεν μπορούν να τα βάλουν ούτε οι άνθρωποι ασφαλείας.

Έτσι, λοιπόν, κατά το πέρασμά του από την 11η ειδική διαδρομή ο Έλφιν Έβανς είχε να αντιμετωπίσει το εμπόδιο μιας... αγελάδας! Ή μήπως ο Ουαλός στάθηκε εμπόδιο στην αγελάδα; Ο ίδιος, βέβαια, δε θα έχει τέτοια εντύπωση, αλλά το ερώτημα είναι τι πιστεύει το εν λόγω ζώο, κάτι που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει!

