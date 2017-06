Η επιστροφή του Κούμπιτσα στη Formula1 (vid & pics)

Τον Φεβρουάριο του 2011 έμελλε ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα να ξεκινήσει μία μεγάλη μάχη, αφού είχε σοβαρό ατύχημα σε αγώνα Ράλι στην Ιταλία ενόψει της έναρξης εκείνης της σεζόν, η οποία θα τον έβρισκε και πάλι στη Lotus (νυν Renault).

Ο Πολωνός λίγο έλειψε να χάσει το δεξί του χέρι, όμως όλα πήγαν καλά, ώστε το 2013 να επιστρέψει στον ανταγωνισμό, αλλά σε αγώνες Ράλι και όχι σε κάποιο μονοθέσιο. Μάλιστα, συμμετείχε και στο WRC, όπου κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία WRC2 το 2013, χρονιά που στη συγκεκριμένη κατηγορία κέρδισε το Ράλι Ακρόπολις.

Ωστόσο, η έλλειψη κινητικότητας στο χέρι του δεν επέτρεπε τις δοκιμές με μονοθέσιο, με τα δεδομένα να αλλάζουν τον περασμένο Απρίλιο. Ο 32χρονος μπήκε στο τιμόνι ενός μονοθεσίου του GP3 στην Ιταλία και την Τρίτη (6/6) ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει τη μεγάλη επιστροφή στη Formula1. Αφού βρέθηκε στη Βαλένθια, μπήκε στο τιμόνι της Ε20, μονοθέσιο της Lotus για το 2012, που... ντύθηκε στα χρώματα της τωρινής Renault.

Ο Κούμπιτσα έγραψε 115 γύρους και μπορεί να παραπονέθηκε για την πρόσφυση, την υποστροφή και την κάθετη δύναμη, όμως είχε το μεγαλύτερο χαμόγελο όταν ολοκλήρωσε τις δοκιμές. Κάτι που είναι λογικό, αφού τόσο καιρό πάλευε για να είναι σε θέση κάποια στιγμή να τρέξει με μονοθέσιο της F1, όπως κι έγινε.

Λέτε να τον δούμε να πραγματοποιεί το... comeback και στους αγώνες της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού; Ο χρόνος και η κατάστασή του θα δώσουν την απάντησή του, τη στιγμή που ακόμα είναι σε καλή ηλικία για να τρέξει ξανά σε άθλημα με τόσο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Robert complained about grip, understeer, downforce and had the biggest smile on after his 115 laps!! #Kubica pic.twitter.com/dOqJCc0iez

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) June 6, 2017