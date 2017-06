Αυτό δεν είναι αεροπλάνο, αλλά... πλανήτης! (vid & pics)

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο θέλησε να κατασκευάσει η Stratolaunch, την οποία έχει δημιουργήσει ο συνιδρυτής της Microsoft, Πολ Άλεν, και τα κατάφερε. Ο ίδιος έβαλε τη... σφραγίδα του σε αυτό το έργο και το Mojave Air & Space Port βγήκε για πρώτη φορά στο... φως την Τετάρτη (31/5) στην Καλιφόρνια.

Αυτό είναι ένας... πλανήτης και για την ακρίβεια πρόκειται ουσιαστικά για την ένωση δύο αεροπλάνων, με τα φτερά του να έχουν μήκος 117 μέτρα, με το ρύγχος να απέχει περίπου 73 μέτρα από την ουρά, τη στιγμή που το ύψος αγγίζει τα 15 μέτρα.

Το εν λόγω αεροπλάνο τροφοδοτείται από έξι κινητήρες τύπου Boeing 747, διαθέτει 28 ρόδες και ζυγίζει περίπου 250 τόνους για να μιλάμε για έναν... πλανήτη! Μάλιστα, φαίνεται πως σκοπός της κατασκευής του δεν είναι μόνο οι πτήσεις, αλλά και η μεγαλύτερη συχνότητα εκτοξεύσεων και πιο εύκολη πρόσβαση στο διάστημα.

Για την ακρίβεια, τα σκάφη εκτόξευσης θα μεταφέρονται ανάμεσα στις δύο ατράκτους του, τα οποία θα ελευθερώνονται στο κατάλληλο ύψος για να εκτοξευτούν από τον αέρα στο διάστημα και όχι από το έδαφος της Γης. Τέλος, να σημειωθεί ότι η χρονιά λειτουργίας του αεροπλάνου των τεραστίων διαστάσεων ορίζεται στο 2019, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Stratolaunch, Ζαν Φλόιντ.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

— Paul Allen (@PaulGAllen) May 31, 2017