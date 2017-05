Πόσο... Κίμι είσαι! (vid)

Ακόμα και χθες που ο Κίμι Ραϊκόνεν κατέκτησε την pole position, όχι μόνο δεν πανηγύρισε, αλλά ήταν αρκετά χαλαρός, σαν να περνούσε μία ακόμη μέρα στη δουλειά! Ο Iceman είναι γνωστός για τον ιδιόρρυθμό χαρακτήρα του, κάτι που φρόντισε να δείξει και στον αγώνα του Μονακό.

Η δεύτερη θέση μπορεί να είναι το καλύτερο αποτέλεσμά του στη σεζόν, όμως δεν τον ικανοποιεί, με δεδομένο ότι είχε την ευκαιρία για τη νίκη και την έχασε μέσα από τα χέρια του, με τη βοήθεια της στρατηγικής της Ferrari.

Κάτι που φάνηκε, τόσο από τις δηλώσεις του στο γκριντ εκκίνησης, όσο και από τη στάση του στο βάθρο. «Και πάλι δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι καλή. Έτσι εξελίσσεται μερικές φορές», είπε στον Νίκο Ρόσμπεργκ ο Φινλανδός.

Όσο για το πόντιουμ, τη στιγμή που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι της Γερμανίας και της Ιταλίας και ο Σεμπάστιαν Φέτελ τραγουδούσε μαζί με τους κόκκινους του Μαρανέλο, ο Κίμι θύμιζε... παγωμένη φωτογραφία! Μάλιστα, ο ομόσταυλός του έχει μάθει και ιταλικά, ο ίδιος φαίνεται ότι δεν έχει μπει σε αυτόν τον κόπο!

Meanwhile on the podium...

