Πρώτο «1-2» μετά από 7 χρόνια για Ferrari (vid & pics)

Η νίκη του Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν μεγάλης σημασίας για τη Ferrari, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους. Η Scuderia κατάφερε να σπάσει την... κατάρα του Μονακό, καθώς είχε να κερδίσει εκεί από το 2001 και τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Μάλιστα, τότε είχε γίνει ξανά το 1-2, αφού ο Ρούμπενς Μπαρικέλο είχε έρθει δεύτερος. Αυτή τη φορά ήταν ξανά ένας Γερμανός που έφερε το κόκκινο μονοθέσιο στην πρώτη θέση στο Μόντε Κάρλο κι ένας Φινλανδός, ο Κίμι Ραϊκόνεν, στη δεύτερη για να κάνει και πάλι το 1-2 για την ομάδα του Μαρανέλο.

Αυτό ήταν το 90ό στην ιστορία της Ferrari, καθώς και το πρώτο, μετά από 6 χρόνια, 10 μήνες και 3 ημέρες. Ήταν στις 25 Ιουλίου 2010 στη Γερμανία, όταν ο Φερνάντο Αλόνσο έπαιρνε τη νίκη και ο Φελίπε Μάσα ερχόταν δεύτερος.

Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το πρώτο 1-2 των Φέτελ, Ραϊκόνεν ως ομόσταυλοι, ενώ ο Iceman έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη, μετά την Αυστραλία το 2013. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Φέτελ ψηφίστηκε ως ο «Οδηγός της Ημέρας», τη στιγμή που είναι αξιοσημείωτο πως ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει πέσει φέτος κάτω από τη δεύτερη θέση.

All smiles in the @ScuderiaFerrari garage and for Sebastian Vettel as he clinches the team's first #MonacoGP win for 16 years pic.twitter.com/v4cOocdGcN

— Formula 1 (@F1) May 28, 2017