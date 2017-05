His name is Iceman! Με άλλα λόγια, Κίμι Ραϊκόνεν! Ο Φινλανδός ήταν απίστευτος στις κατατακτήριες δοκιμές του Μονακό, έδειχνε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ικανός να βρεθεί στην πρώτη θέση και στο φινάλε πήρε το χειροκρότημα. Αυτό διότι κατέκτησε την pole position, που ήταν η πρώτη μετά τη Γαλλία το 2008.

Έτσι, έχει μοναδική ευκαιρία για την πρώτη του νίκη, έπειτα από την Αυστραλία το 2013, με τον πιλότο της Ferrari να βλέπει επιτέλους... φως στο τούνελ, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και έντονη κριτική. Η Scuderia έκανε το 1-2, όπως και στο FP3, αφού ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατάφερε να περάσει για μόλις 2 χιλιοστά τον Βαλτέρι Μπότας, που έμεινε τελικά τρίτος, ώστε να βρεθεί δεύτερος και να έχει κι αυτός μία ευκαιρία για νίκη την τρίτη του νίκη στη σεζόν, με καλή στρατηγική.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε εκτός δεκάδας, κατετάγη 14ος και θα εκκινήσει 13ος λόγω της ποινής των 15 θέσεων του Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός έκανε παράπονα ότι κάτι πήγαινε λάθος με το μονοθέσιό του, ενώ στην τελευταία του προσπάθεια ήταν πολύ αργός στο δεύτερο κομμάτι, όπου γλίστρησε κιόλας για να αποκλειστεί από το Q2 και να έχει δύσκολο έργο στον αυριανό αγώνα.

Από εκεί και πέρα, η Red Bull έκανε τα πάντα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και να μπει... σφήνα στις Ferrari, όμως οι Μαξ Φερστάπεν, Ντάνιελ Ρικιάρντο έμειναν στην τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι Κάρλος Σάινθ, Σέρχιο Πέρεζ, Ρομάν Γκροζάν, Τζένσον Μπάτον, με τον Στόφελ Φαντόρν να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Η McLaren εμφανίστηκε πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά, καθώς είχε αναβαθμίσεις και είδε αμφότερα τα μονοθέσιά της να προκρίνονται στο Q3. Βέβαια, τα προβλήματα δε σταματούν για την ομάδα του Γουόκινγκ, καθώς ο Μπάτον θα εκκινήσει τελευταίος λόγω της ποινής του, ενώ ο Φαντόρν είχε ατύχημα προς το τέλος του Q2.

Εκτός δεκάδας, πλην του Χάμιλτον, έμειναν και οι Ντανιίλ Κβιάτ, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Κέβιν Μάγκνουσεν, Φελίπε Μάσα, ενώ από το Q1 αποκλείστηκαν, οι Εστεμπάν Οκόν, Τζόλιον Πάλμερ, Λανς Στρολ, Πασκάλ Βερλάιν, Μάρκους Έρικσον, δίχως να αντιμετωπίζει κάποιος πρόβλημα με το 107%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ραϊκόνεν Ferrari 1:13.117 1:12.231 1:12.178 23 γύροι

Φέτελ Ferrari 1:13.090 1:12.449 1:12.221 23 γύροι

Μπότας Mercedes 1:13.325 1:12.901 1:12.223 30 γύροι

Φερστάπεν Red Bull 1:13.078 1:12.697 1:12.496 24 γύροι

Ρικιάρντο Red Bull 1:13.219 1:13.011 1:12.998 21 γύροι

Χάμιλτον Toro Rosso 1:13.526 1:13.397 1:13.162 30 γύροι

Πέρεζ Force India 1:13.530 1:13.430 1:13.329 23 γύροι

Γκροζάν Haas 1:13.786 1:13.203 1:13.349 29 γύροι

Μπάτον McLaren 1:13.723 1:13.453 1:13.613 27 γύροι

Φαντόρν McLaren 1:13.476 1:13.249 20 γύροι

Κβιάτ Toro Rosso 1:13.899 1:13.516 19 γύροι

Χούλκενμπεργκ Renault 1:13.787 1:13.628 21 γύροι

Μάγκνουσεν Haas 1:13.531 1:13.959 20 γύροι

Χάμιλτον Mercedes 1:13.640 1:14.106 18 γύροι

Μάσα Williams 1:13.796 1:20.529 20 γύροι

Οκόν Force India 1:14.101 7 γύροι

Πάλμερ Renault 1:14.696 11 γύροι

Στρολ Williams 1:14.893 7 γύροι

Βερλάιν Sauber 1:15.159 11 γύροι

Έρικσον Sauber 1:15.276 11 γύροι

Q1 107%: 1:18.193