«Μας έπιασαν οι ανταγωνιστές» υποστηρίζει η Mercedes

Στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ της Αυστραλίας θα πέσουν επιτέλους οι μάσκες και θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές δυνατότητες των νέων μονοθέσιων και των ομάδων.

Η Ferrari δεν έχει δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες σύμφωνα με την Red Bull, παρότι πέτυχε στις δοκιμές χρόνο ταχύτερο 7 δέκατων από τις Mercedes.

H Ferrari από την πλευρά της δηλώνει ότι η Mercedes παραμένει η ομάδα – στόχος για να ξεπεράσουν.

Μέσω Φερστάπεν, η Red Bull δήλωσε ότι φέτος δεν θα είναι μια χρονιά θριάμβου αλλά εξέλιξης. Και τελευταία ήρθε η Mercedes, μέσω του διευθυντή της αγωνιστικής ομάδας, του Tότο Βολφ, να αμφισβητήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Δηλώνοντας ότι ίσως δεν θα είναι οι πρώτοι που θα τερματίσουν στη Μελβούρνη.

Επικοινωνιακός πόλεμος ή μήπως δεν ξέρουν πραγματικά τι να περιμένουν; Και τα δύο είναι η απάντηση.

Είναι γεγονός πανθομολογούμενο, ότι καμία ομάδα δεν ανοίγει πλήρως τα χαρτιά της κατά τις δοκιμές. Από ότι έχουμε δει, οι πλέον έτοιμες είναι σίγουρα οι Ferrari και Mercedes, αυτές δηλαδή με τους ταχύτερους χρόνους, τους περισσότερους γύρους και τα λιγότερα προβλήματα αξιοπιστίας.

Σύμφωνα με τον Βολφ, «Οι δοκιμές έδειξαν ότι οι διαφορές στην κορυφή έχουν μειωθεί αισθητά. Φυσικά δεν ξέρουμε με τι φορτίο καυσίμου και ποια χαρτογράφηση αυτές επιτεύχθηκαν. Οπότε μόνο στον αγώνα θα μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα».

«Εμείς από την πλευρά μας δεν υποτιμούμε κανένα από τους ανταγωνιστές μας και περιμένουμε να δούμε που ακριβώς βρισκόμαστε σε σχέση με αυτούς. Μόλις έχουμε τις ενδείξεις, θα προσπαθήσουμε είτε να μείνουμε εμπρός είτε να τους φτάσουμε και να τους περάσουμε».

Με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λοιπόν, ο Βολφ δεν παρέλειψε να κλείσει με ένα ρητό που εμπίπτει στο νόμο περί βωμολοχίας αλλά εκφράζει με ιδανικό τρόπο της πραγματικότητα: «Όταν η σημαία πέσει, τότε οι μ@#@κίες δεν έχουν θέση (when the flag drops the bull***t really stops)».