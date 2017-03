H Formula1... ζεσταίνει τις μηχανές της στην Αυστραλία (vid)

Για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα της νέας σεζόν της Formula1, με την αυλαία να ανοίγει στη Μελβούρνη και στην πίστα Άλμπερτ Παρκ. Οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους για την έναρξη του πρωταθλήματος και σιγά-σιγά καταφθάνουν στο σιρκουί, που θα φιλοξενήσει το Γκραν Πρι της Αυστραλίας.

Μάλιστα, στον λογαριασμό του GP στο twitter ανέβηκε και βίντεο, το οποίο δείχνει να ξεφορτώνεται το υλικό των ομάδων.

Έχουμε μπει, λοιπόν, στην τελική ευθεία και αναμένουμε με αγωνία να σβήσουν τα κόκκινα φώτα, ώστε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι το 2017 στην κορυφή. Βέβαια, οι απαντήσεις θα δοθούν στις πίστες, τη στιγμή που έχουμε δει τα πρώτα δείγματα γραφής στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης.

It's freight arrival day at the #AusGP and the unmistakable red of @ScuderiaFerrari is in the house pic.twitter.com/yoPWUxtA5Y

— Aus Grand Prix (@ausgrandprix) March 19, 2017