Στο καλό Τσακ Μπέρι εραστή των Cadillac(vid)

Ο Τσακ Μπέρι ήταν Αμερικανός μουσικός του ροκ εντ ρολ και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του είδους. Έγινε διάσημος για το χαρακτηριστικό του παίξιμο κιθάρας και κατατάχθηκε από το περιοδικό Rolling Stone στην 6η θέση ανάμεσα στους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ενώ, από το ίδιο περιοδικό, κατατάχθηκε στην 5η θέση ανάμεσα στους καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών.

Γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1926 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι και ήταν το 4ο παιδί της οικογένειάς του, από τα 6 συνολικά. Ο πατέρας του ήταν ιερέας σε εκκλησία Βαπτιστών, ενώ η μητέρα του ήταν διευθύντρια σχολείου. Ο Τσακ Μπέρι ξεκίνησε την καριέρα του τραγουδώντας τραγούδια των Νατ Κινγκ Κόουλ και Μάντι Γουώτερς. Τον Μάιο 1955, ο Μπέρι υπέγραψε συμβόλαιο με την Τσες Ρέκορντς. Τον Ιούνιο 1956, ο Μπέρι βγάζει την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, το Roll Over Beethoven, που φτάνει στο #29 των ΗΠΑ. Αργότερα, βγάζει της μεγαλύτερες επιτυχίες του School Days, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen και Johnny B. Goode.

Το 1986, ο Τσακ Μπέρι εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.

Έγινε επίσης γνωστός για την αγάπη του για τις καμπριολέ Cadillac, που αγόραζε ανελλιπώς από την δεκαετία του '70. Κατά τη διάρκεια ενός κονσέρτου που διοργάνωσε ο Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones, για να γιορτάσει τα 60 χρόνια του Τσακ Μπέρι, ο Μπέρι παρουσιάστηκε στη σκηνή πάνω σε μια Cadillac!!! Δείτε το βίντεο!