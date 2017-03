Τη γλίτωσε στο... παρά πέντε ο Γκροζάν, «1000άρα» η Mercedes (vid & pic)

Τα ατυχήματα δεν απουσιάζουν από τις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης του 2017, καθώς τα νέα μονοθέσια της Formula1 αποδεικνύονται πιο δύσκολα στην οδήγηση. Άλλωστε, αρκετοί πιλότοι έχουν παραδεχτεί ότι δεν είναι και ό,τι ευκολότερο να τα οδηγήσεις.

Μάλιστα, ο Βαλτέρι Μπότας τόνισε ότι το... έργο των πιλότων γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, όταν αρχίζει να φυσάει! Αυτή τη φορά δεν ξέρουμε τον λόγο, αλλά ο Ρομάν Γκροζάν κατέληξε στο χώμα. Ο Γάλλος έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους στην πέμπτη στροφή της Καταλούνια για να βρεθεί στην αμμοπαγίδα.

Ωστόσο, στο... παρά πέντε γλίτωσε τη σύγκρουση με τα προστατευτικά λάστιχα, που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στη VF-17. Πάντως, δεν έλλειψαν οι κόκκινες σημαίες, με τη διαδικασία να διακόπτεται για μερικά λεπτά.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Mercedes συμπλήρωσε 1000 γύρους συνολικά σε δοκιμές της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με αυτούς που έκανε ο Βαλτέρι Μπότας το πρωί της Παρασκευής (10/3). Τα «ασημί βέλη» κοντράρονται με τη Ferrari στους χρόνους έως τώρα και ανησυχούν για την απόδοση της Scuderia, καθώς τη βλέπουν σαφώς βελτιωμένη, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.

We've done it! @ValtteriBottas smashes through the 1,000 lap testing milestone!#F1Testing #F1 pic.twitter.com/LlpS5UE1Xb

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 10, 2017