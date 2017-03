Με Βερλάιν στις δεύτερες δοκιμές η Sauber

Μετά το σοβαρό ατύχημα, που είχε στον Αγώνα των Πρωταθλητών (Race of Champions), ο Πασκάλ Βερλάιν τραυματίστηκε στην πλάτη, με αποτέλεσμα να χάσει τις πρώτες χειμερινές δοκιμές εξέλιξης. Μάλιστα, η συμμετοχή του Γερμανού ήταν αμφίβολη και στις δεύτερες δοκιμές της Βαρκελώνης, όμως θα δώσει κανονικά το παρών.

Ο πιλότος της Sauber πήρε το... πράσινο φως από τους γιατρούς και θα έχει την ευκαιρία να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την ελβετική ομάδα και να πάρει την πρώτη... γεύση από τη C36.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Βερλάιν πήγε στη Sauber, ύστερα από μία σεζόν με τη Manor, με την οποία κατάφερε να προκριθεί σε αρκετά Q2 και πήρε έναν βαθμό στο πρωτάθλημα, τη στιγμή που οι δεύτερες δοκιμές εξέλιξης ξεκινούν σήμερα στην Καταλούνια.

Green light for tomorrow! Can't wait to be on track! @SauberF1Team @F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/85JjvcHRQe

— Pascal Wehrlein (@PWehrlein) March 6, 2017