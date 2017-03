«Δύναμη» Ford στη Γενεύη

Η Ford πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Ford Fiesta ST, πλαισιωμένο από την πιο συναρπαστική και ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων Ford Performance στην ιστορία της, στη φετινή διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης.

Η τρίτη γενιά Fiesta ST θα είναι το πρώτο μοντέλο της Ford Performance με τρικύλινδρο κινητήρα και το πρώτο Fiesta ST με προφίλ οδήγησης (Drive Modes).

Ο νέος βενζινοκινητήρας 1.5L EcoBoost θα αποδίδει ισχύ 200 ίππων, ροπή 290 Nm και η προβλεπόμενη επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα θα ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα. Ο κινητήρας διαθέτει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως συνδυασμό άμεσου και έμμεσου ψεκασμού καυσίμου (στο θάλαμο καύσης και στον αυλό εισαγωγής), προηγμένη υπερσυμπίεση και πρωτοποριακή απενεργοποίηση κυλίνδρου για μειωμένες εκπομπές CO2.

Νέα προφίλ πδήγησης (Drive Modes) θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση της χαρτογράφησης του κινητήρα και των συστημάτων διεύθυνσης και ευστάθειας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Normal, Sport και Track, για μία βελτιστοποιημένη οδηγική εμπειρία. Επίσης θα παρέχουν δυνατότητα προσαρμογής της τεχνολογίας Electronic Sound Enhancement και της ενεργής πεταλούδας ελέγχου στην εξαγωγή, ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη ηχητική απόλαυση από τη σπορ χροιά της εξάτμισης του τρικύλινδρου κινητήρα.

Η επόμενη γενιά Fiesta ST θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018 σε τρίθυρες και πεντάθυρες εκδόσεις και θα προσφέρεται με απαράμιλλη ποικιλία εξοπλισμού εσωτερικού και επιλογών εξατομίκευσης.

Το Ford GT δίνει το παρών στη Γενεύη στα χρώματα της έκδοσης περιορισμένης παραγωγής Ford GT ’66 Heritage Edition. Το μοντέλο τιμά τη νίκη της Ford στο Le Mans του 1966, υιοθετώντας εξωτερική απόχρωση Shadow Black σε gloss ή matte φινίρισμα με ασημί ρίγες και ανθρακονήματα, καπό και γραφικά θυρών σε Frozen White #2 και σφυρήλατες αλουμινένιες ζάντες 20-ιντσών σε gold satin διαφανή επίστρωση με μαύρα μπουλόνια.

Όλα τα Ford GT διαθέτουν προηγμένο ψηφιακό ταμπλό 10 ιντσών. Το ταμπλό περιλαμβάνει γραφικά εμπνευσμένα από αγώνες με σκοπό τη μείωση της διάσπασης της προσοχής του οδηγού, ενώ αναπροσαρμόζεται αυτόματα με βάση τα πέντε προφίλ οδήγησης (Drive Modes): Normal mode, Wet mode, Sport mode, Track mode και V-Max mode.

Ο V6 EcoBoost κινητήρας 3.5L του Ford GT αποδίδει (σύμφωνα με SAE) 647 ίππους και ροπή 745 Nm στην Αμερικανική έκδοση. Με τελική ταχύτητα 347 km/h, το Ford GT είναι το ταχύτερο Ford παραγωγής που έχει τρέξει ποτέ σε πίστα. Το Ford GT προδιαγραφών δρόμου – με πλαίσιο από ανθρακονήματα και ενεργή αεροδυναμική – αντανακλά τις επιδόσεις του αγωνιστικού Ford GT της Ford Chip Ganassi Racing που κέρδισε στο 2016 Le Mans 24 Hours, και επίσης εκτίθεται στη Γενεύη.

Η Ford έκανε πέρσι μία ιστορική επιστροφή στο Le Mans, παίρνοντας τη νίκη στην κατηγορία LM GTE Pro με το αγωνιστικό Ford GT – ακριβώς 50 χρόνια μετά το θριαμβευτικό τερματισμό 1-2-3 στον αγώνα του 1966 – και νωρίτερα μέσα στη χρονιά ανακοίνωσε ότι τέσσερα Ford GT θα τρέξουν φέτος στο Le Mans 24 Hours του 2017, στις 17 και 18 Ιουνίου.

Η Ford πούλησε πέρυσι στην Ευρώπη 43.800 αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, μεταξύ των οποίων Ford Mustang, Focus RS, μοντέλα βενζίνης & diesel Focus ST, και το Fiesta ST. Στη Γενεύη εκτίθενται δύο νέες ειδικές εκδόσεις Ford Mustang με μοναδικό στυλ και premium εξοπλισμό που τώρα διατίθενται για τους Ευρωπαίους πελάτες.

Η Ford Mustang Black Shadow Edition διαθέτει κινητήρα 5.0L V8 421 ίππων της Ford, εξατάχυτο μηχανικό ή εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο και τέσσερις χρωματικές επιλογές αμαξώματος – Platinum White, Triple Yellow, Race Red και Grabber Blue. Μοναδικά στιλιστικά στοιχεία είναι ένα μαύρο έμβλημα Pony στη μάσκα, αποκλειστικές μαύρες ζάντες αλουμίνιου 19-ιντσών σε σχέδιο Y, μαύρες λωρίδες κατά μήκος των εξοχών του καπό και ανάμεσα στα μαρσπιέ και μαύρα εμβλήματα 5.0L στα εμπρός φτερά.

Η Ford Mustang Blue Edition αναβιώνει το πνεύμα των κλασικών μοντέλων Mustang που ήταν βαμμένες στις εντυπωσιακές αποχρώσεις “Grabber”, με μία συναρπαστική Grabber Blue που αναδεικνύεται με κεντρικές μαύρες λωρίδες στο καπό και την οροφή και μαύρες, πολυάκτινες ζάντες αλουμίνιου 19-ιντσών. Ανάμεσα στις προτάσεις κινητήρων είναι ο 5.0L V8 421 ίππων της Ford και ο 2.3L EcoBoost 317 ίππων σε συνδυασμό με εξατάχυτα και αυτόματα κιβώτια.

Και τα δύο μοντέλα περιλαμβάνουν το σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 3 της Ford με οθόνη αφής 8-ιντσών, που επιτρέπει στους οδηγούς να εντοπίζουν cafés, σταθμούς ανεφοδιασμού ή χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, και να βρίσκουν σταθμούς τρένων, αεροδρόμια και ξενοδοχεία, πιέζοντας απλά ένα μπουτόν και λέγοντας “I need a coffee, “I need petrol” και “I need to park”.

Οι υψηλές επιδόσεις και οι αγώνες είναι δύο στοιχεία συνυφασμένα με το DNA της Ford, από την εποχή που ο Henry Ford - πριν από 116 χρόνια - νίκησε στον αγώνα των Sweepstakes με το αγωνιστικό του “999”, έχοντας αντίπαλο τον Alexander Winton – το μεγαλύτερο οδηγό αγώνων εκείνη την εποχή στην Αμερική.

Στη Γενεύη, η Ford παρουσιάζει πάνω από μισό αιώνα της ιστορίας της στους αγώνες και στις υψηλές επιδόσεις με εκθέματα που ανήκουν στη συλλογή Ford Heritage Collection. Ανάμεσά τους:

• Μια ρέπλικα του αγωνιστικού Ford GT40 Mk2 του 1966 – με τον 7-λιτρο V8 κινητήρα – το οποίο οδήγησαν προς τη νίκη οι Bruce McLaren και Chris Amon στις 24 Ώρες του Le Mans το 1966.

• Μία ρέπλικα του Ford Escort MK1 που νίκησε στον αγώνα Λονδίνο – Μεξικό του 1970, ο οποίος προσμετρούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράλι. Το αυτοκίνητο αυτό, ανακατασκευασμένο και με κινητήρα 1,8 λίτρων Ford Cosworth BDA, πήρε τη νίκη και στην επαναναδιοργάνωση του ιστορικού αγώνα το 1995, με το αρχικό, νικηφόρο πλήρωμα των Hannu Mikkola και Gunnar Palm.

• Μία έκδοση δρόμου του Ford Escort RS Cosworth του 1992, του αγωνιστικού Group A που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), με 2-λιτρο, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 230 ίππων και τετρακίνηση.