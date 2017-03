Ατύχημα ο Στρολ, εκτός η Williams (vid)

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τον Λανς Στρολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στη Formula1. Μετά το τετακέ, που είχε τη δεύτερη ημέρα, ο Καναδός είχε ατύχημα την τρίτη ημέρα των πρώτων χειμερινών δοκιμών εξέλιξης, που διεξάγονται στη Βαρκελώνη.

Αφού συμπλήρωσε 98 γύρους, στον 99ο έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες στην πέμπτη στροφή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά στο μπροστινό και στο πίσω αριστερό μέρος της FW40.

Γεγονός που έθεσε εκτός τη Williams για την τέταρτη και τελευταία ημέρα των δοκιμών, η οποία θα περιλαμβάνει βρεγμένο οδόστρωμα. «Υπάρχει μεγάλη ζημιά στο πίσω αριστερά μέρος του μονοθεσίου και ακόμα το εξετάζουμε. Δεν μπορώ να κρίνω ποια ακριβώς είναι η ζημιά.

Αποτελεί ερωτηματικό αν θα τρέξουμε την Πέμπτη (2/3), όμως θα κάνουμε το καλύτερο για να βγάλουμε το μονοθέσιο στην πίστα. Είναι πραγματικά σημαντική μέρα των δοκιμών για μας», δήλωσε ο επικεφαλής απόδοσης της ομάδας του Γκρόουβ, Ρομπ Σμέντλεϊ, μετά το ατύχημα του Στρολ.

«Μετά από επιθεώρηση στη ζημιά που ανακαλύφθηκε στο σασί της FW40, η ομάδα δε θα τρέξει σήμερα. Ένα δεύτερο σασί θα προετοιμαστεί το απόγευμα στην πίστα, με την ομάδα να έχει στόχο την επιστροή στις δεύτερες δοκιμές την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε η ανακοίνωση της Williams την Πέμπτη (2/3).

9️⃣8️⃣ laps completed for Lance Stroll

But his day ended on number 9️⃣9️⃣

Every #F1 rookie has known how this feels #F1Testing pic.twitter.com/pErPyoNhyC

— Formula 1 (@F1) 1 Μαρτίου 2017