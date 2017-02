Τεχνολογία αιχμής και 200 ίπποι στο νέο Ford Fiesta ST (video)

Περισσότερα με λιγότερα θα αποδίδει το νέο Ford Fiesta ST, που θα παρουσιαστεί επίσημα σε λίγες μέρες, στις 7 Μαρτίου 2017, στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης.

Το μεγάλο νέο, πέρα από την διαφορετική σχεδίαση που γνωρίσαμε κατά την αποκάλυψη της ανανεωμένης γκάμας τους μοντέλου για το 2017, αφορά στον κινητήρα.

Αυτός θα είναι πλέον τρικύλινδρος, 1.5 λίτρων με το καινοτόμο σύστημα απενεργοποίησης του ενός κυλίνδρου – που αποτελεί παγκόσμια πρωτιά από τη Ford. Παρά λοιπόν το δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, με το νέο κινητήρα ο στόχος είναι, εκτός από την υψηλή απόδοση, η χαμηλή κατανάλωση και η εκπομπή ρύπων. Μάλιστα η αμερικανική εταιρεία ανακοινώνει ότι οι εκπομπές CO2 δεν ξεπερνούν τα 114 γρ./χλμ., εντυπωσιακά χαμηλές για κινητήρα βενζίνης 200 ίππων.

Ευτυχώς αυτές δεν επιτυγχάνονται εις βάρος της απόδοσης, που θα είναι 200 ίπποι ισχύος και 290 Nm –ένα ιδιαίτερα υψηλό νούμερο- ροπής. Έτσι το νέο Fiesta ST θα επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δλ., 0,2 δλ. νωρίτερα από το υφιστάμενο μοντέλο. Ο κινητήρας συνοδεύεται από ένα προηγμένο σύστημα μεταβλητού χρονισμού και των δύο εκκεντροφόρων, ενώ είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο.

Νέο στοιχείο για το επερχόμενο Fiesta ST αποτελεί και η προσθήκη τριών προγραμμάτων οδήγησης, Normal, Sport και Track, τα οποία θα επενεργούν στον κινητήρα, στο σύστημα διεύθυνσης και στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς. Τα τελευταία θα έχουν επίσης τρία στάδια λειτουργίας: πλήρως ενεργά, μερικώς ενεργά αφήνοντας το αυτοκίνητο να πλαγιολισθαίνει μέχρι ενός ορίου και τέλος, πλήρως απενεργοποιημένα.

Η λειτουργία toque vectoring θα βοηθά στην σταθερότητα και στην ευελιξία του ST στις στροφές, ενώ τα συστήματα Electronic Sound Enhancement και active exhaust noise control θα φροντίζουν για την εξαιρετική ακουστική του κινητήρα τόσο σε ένταση, όσο και σε χροιά. Το πρώτο, ενισχύοντας ψηφιακά κάποιες συχνότητες μέσω των ηχείων του συστήματος ήχου και το δεύτερο μέσω ενός διαφράγματος στο σύστημα εξαγωγής, μηχανικά. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η κίνηση θα μεταδίδεται όπως πάντα στους εμπρός τροχούς, μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων.

Όλος ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός ασφάλειας της νέας γκάμας του Fiesta θα βρίσκεται και εντός του ST, μαζί φυσικά με τα αποκλειστικά αεροδυναμικά βοηθήματα στο αμάξωμα και τους μεγάλους τροχούς 18 ιντσών. Εσωτερικά, καθίσματα bucket, σπορ επενδύσεις και ορατές ραφές στα υφάσματα μαζί με ένα flat bottom τιμόνι αναλαμβάνουν τη διαφοροποίηση της κορυφαίας έκδοσης.

Με πολύ όρεξη λοιπόν, γνωρίζοντας και τις εξαιρετικές επιδόσεις του υπάρχοντος μοντέλου –το οποίο παρεμπιπτόντως αποτελεί best value for money επιλογή στην κατηγορία- θα περιμένουμε το νέο ST. Υπάρχει όμως κι ένας λάκκος στη φάβα, που δεν είναι άλλος από τη μεγάλη αναμονή. Το νέο Fiesta ST θα ξεκινήσει να διατίθεται στις αρχές του 2018, δηλαδή σε περίπου 11 μήνες από σήμερα. Κουράγιο.