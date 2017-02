Η Ford αγαπάει το golf (όχι της VW)

Το 1ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am στην Ελλάδα είναι γεγονός. Κορυφαίοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες από συνολικά 13 χώρες βρίσκονται από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017 στο Costa Navarino της Μεσσηνίας.

Οι υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις του The Westin Resort Costa Navarino, αλλά και τα δύο βραβευμένα γήπεδα γκολφ, τα The Dunes Course και The Bay Course, αποτελούν ιδανική τοποθεσία για τη φιλοξενία μίας τέτοιας διοργάνωσης που έχει στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα.

H Ford Motor Ελλάς υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή, παραχωρώντας στη διοργάνωση τα αυτοκίνητα για τη μεταφορά των καλεσμένων και των αθλητών που λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά. Συγκεκριμένα διαθέτει το πρόσφατα λανσαρισμένο στην ελληνική αγορά πολυτελές SUV Ford Edge, το μεγάλο πολυμορφικό Ford S-Max Vignale, το μεσαίο πολυμορφικό Ford C-Max και τα δημοφιλή Ford Focus και Ford Fiesta.

Tο 1ο Messinia Pro-Am, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των PGAs of Europe, της PGA of Greece, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.). Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, όπου θα διεξαχθεί ο τελευταίος αγωνιστικός γύρος του τουρνουά για την ανάδειξη του κορυφαίου επαγγελματία αθλητή και της κορυφαίας ομάδας του 1ου Messinia Pro-Am.