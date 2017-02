Αυτό είναι το νέο κράνος του Χάμιλτον (pic)

Έναν διαφορετικό τρόπο προτίμησε ο Λιούις Χάμιλτον για να επιλέξει τον σχεδιασμό του κράνους του, το οποίο θα φοράει το 2017. Ο Βρετανός έκανε διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού του στο Instagam και είπε ότι αυτός είχε πάνω από 8 χιλιάδες συμμετοχές.

Μάλιστα, την Τετάρτη (22/2) ανακοίνωσε και τον νικητή, που είναι ο Βραζιλιάνος Ράι Καλντάτο. Το κράνος αυτού είναι… υπερπαραγωγή με τρία αστέρια, τα οποία προφανώς δείχνουν τα πρωταθλήματα του πιλότου της Mercedes, ενώ από χρώματα κυριαρχούν το κόκκινο και το κίτρινο, ενώ υπάρχουν και… πινελιές του μπλε και του πράσινου.

«Ο Ράι αναπτύσσει τον σχεδιασμό μου προσθέτοντας πολλά στοιχεία στα πλαϊνά. Ως φόρο τιμής στον ήρωά μου, τον Άιρτον Σένα, το κράνος έχει τα χρώματα της Βραζιλίας. Αυτά συνοδεύονται με τρία αστέρια, τα οποία εκπροσωπούν τα πρωταθλήματά μου. Το κίτρινο μου θυμίζει τα κράνη μου στο παρελθόν.

Το κόκκινο ισορροπεί με το κίτρινο πολύ καλά», έγραψε ο Χάμιλτον. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει ένα αντίγραφο του κράνους, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον Χάμιλτον

My racing helmet design for the 2017 Season, by Raí Caldato. Full message on Instagram: https://t.co/reOdUChz1h @MercedesAMGF1 @BellRacingEU pic.twitter.com/kDCzaMxEUj

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 22 Φεβρουαρίου 2017