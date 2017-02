Τι κοινό έχει ο Αλόνσο με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Τζάστιν Μπίμπερ;

Σ' έναν διαφορετικό κόσμο μπήκε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος πλέον έχει κάτι κοινό με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Τζάστιν Μπίμπερ! Αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή emoji, με τον Ισπανό να έχει, πλέον, 77 emoji, τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο. Μάλιστα, σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ηλιοθεραπεία του πιλότου της McLaren σε καρέκλα στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας το 2015.

Trying out the @alo_oficial emoji app - this is definitely the winner pic.twitter.com/rzBVHaF7Og

— Luke Smith (@LukeSmithF1) February 16, 2017