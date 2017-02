Συμφέρει το νέο VW Eco Up! φυσικού αερίου;

H Volkswagen προχώρησε στο φρεσκάρισμα του Up πέντε χρόνια μετά το λανσάρισμά του. Το διακριτικό λίφτινγκ αφορά κυρίως στους προφυλακτήρες, έναν ελαφρύ ανασχεδιασμό της μάσκας και κάποιες αλλαγές στους εξωτερικούς καθρέπτες και στα φώτα ημέρας. Το γερμανικό μίνι που δοκιμάσαμε, διαθέτει ωστόσο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που το κάνει να ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για ένα μοντέλο φυσικού αερίου. Συμφέρει τελικά η αγορά ενός τέτοιου μοντέλου ή όχι;

Στόχος των σχεδιαστών της VW ήταν να δώσουν στο φρεσκαρισμένο up έναν νεανικότερο αέρα, να το κάνουν πιο πολύχρωμο και να μπορείς να το εξατομικεύσεις ευκολότερα σύμφωνα με τα προσωπικά σου γούστα. Επίσης τώρα πλέον δείχνει σαφώς δυναμικότερο, ώστε να απευθύνεται με περισσότερες αξιώσεις και στο ανδρικό κοινό, ενώ το μήκος του αυξήθηκε κατά έξι εκατοστά, πράγμα που αναβάθμισε τους χώρους και τη χρηστικότητά του.

Η διαδικασία ανεφοδιασμού είναι παρόμοια με εκείνη ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, πρέπει ωστόσο να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο. Η ειδική μάνικα εφαρμόζει στεγανά στο στόμιο του ρεζερβουάρ του φυσικού αερίου, το οποίο μετριέται σε κιλά και όχι σε λίτρα. Αυτή την εποχή κοστίζει ένα κιλό φυσικό αέριο γύρω στα 87 λεπτά του ευρώ, οπότε διανύει το VW Eco Up! με πέντε ευρώ καύσιμο γύρω στα 200 χιλιόμετρα, άρα πηγαίνεις από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με περίπου 13 ευρώ. Τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα, αν συνυπολογίσουμε και την ανακούφιση του περιβάλλοντος, καθώς η καύση του φυσικού αερίου παράγει σαφώς λιγότερους ρύπους, απ΄ ότι τα συμβατικά καύσιμα.

Να σημειώσουμε, ότι ο πάροχος φυσικού αερίου FISIKON αναπτύσσει με αρκετά γρήγορους ρυθμούς το δίκτυο πρατηρίων του, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες μοντέλων παρόμοιας τεχνολογίας. Ήδη λειτουργούν πέντε πρατήρια στην Αττική (Ανθούσα, Κηφισιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Ανω Λιόσια), δύο στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Νέα Μαγνησία) και από ένα στον Βόλο, στη Λάρισα και στη Λαμία. Μέσα στο 2017 θα προστεθούν στο ήδη υπάρχον δίκτυο και νέα πρατήρια.

Το Up φυσικού αερίου εφοδιάζεται με δύο ρεζερβουάρ, ένα βενζίνης και ένα αερίο. Ετσι υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου δύο ενδείξεις στάθμης του καυσίμου, μία για τη βενζίνη και μία για το φυσικό αέριο. Το συγκεκριμένο όργανο αποτελεί ουσιαστικά και τη μοναδική διαφοροποίηση του VW Eco Up από τα υπόλοιπα μοντέλα της ίδιας οικογένειας, που καίνε βενζίνη.

Το γερμανικό μίνι έχει γίνει μετά το λίφτινγκ του πιο άνετο στο εσωτερικό του και παραμένει κορυφαίο στην κατηγορία του, όσον αφορά στην ποιότητα κατασκευής. Επίσης μπορείς να το παραγγείλεις πλέον με πολυάριθμους χρωματικούς συνδυασμούς του σαλονιού του, ενώ το παρκάρισμα διευκολύνουν οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και το τετραγωνισμένο σχήμα του.

Ο κινητήρας του ενός λίτρου αποδίδει στην αεριοκίνητη έκδοση του Up 68 ίππους και συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων με μακριά κλιμάκωση για οικονομικότερη κατανάλωση. Η οδηγική αίσθηση είναι ίδια, όπως και στα υπόλοιπα Up, ενώ το πέρασμα από το ένα καύσιμο στο άλλο πραγματοποιείται αυτόματα και χωρίς να το πάρει είδηση ο οδηγός. Το γερμανικό μίνι χρησιμοποιεί βενζίνη μόνον σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον έχει εξαντληθεί το φυσικό αέριο, γιαυτό εξάλλου και η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ της αμόλυβδης περιορίζεται στα 10 λίτρα και έχει τον ρόλο της χρυσής εφεδρείας, για να μην μείνεις στη μέση του δρόμου από έλλειψη καυσίμου.

Οι θόρυβοι παραμένουν χαμηλοί στις υψηλές ταχύτητες για ένα αυτοκίνητο της μικρής κατηγορίας και οι αναρτήσεις κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους τόσο στο κεφάλαιο της πρόσφυσης, όσο και σε εκείνο της απόσβεσης των κραδασμών. Οι επιδόσεις είναι αργές, καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται μετά από 16,3’’, όμως το VW Eco Up είναι πολύ σπιρτόζο στις εκκινήσεις από στάση έως τα πρώτα 50 χλμ./ώρα, κάτι που είναι και το ζητούμενο σε ένα καθαρόαιμο αυτοκίνητο πόλης, που προσφέρει μεταξύ άλλων και 165 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα.

Oι τιμές ξεκινούν από 12.980 ευρώ στις τρίθυρες εκδόσεις και από 13.350 ευρώ στις πεντάθυρες. Μπορεί να φαίνονται ακριβές για ένα μίνι, όμως σε βάθος χρόνου αποδεικνύεται το VW up στην έκδοση φυσικού αερίου μία πολύ έξυπνη επένδυση, ενώ διατηρεί υψηλά και την αξία μεταπώλησης. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο, ότι οκτώ στα δέκα μοντέλα φυσικού αερίου που έχουν πωληθεί στη χώρα μας είναι VW Eco Up.

VW Eco Up 5 door

Κινητήρας 999 κ.εκ.

Ισχύς 68 ίπποι

Ροπή 90 Nm

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα 16,3΄΄

Τελική ταχύτητα 165 χλμ./ώρα

Κατανάλωση 2,9 κιλά φυσικό αέριο ανά 100 χλμ.

Τιμή αγοράς 13.350 ευρώ