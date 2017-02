Αποκαλύπτεται και η Sauber

Σιγά-σιγά το πρόγραμμά τους για τη νέα σεζόν ορίζουν οι ομάδες της Formula1 και η επόμενη ομάδα που ανακοίνωσε την ημερομηνία της παρουσίασης του νέου μονοθεσίου ήταν η Sauber.

Η ομάδα του Χίνβιλ θα πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια στις 20 Φεβρουαρίου μέσω διαδικτύου, ώστε να γίνει η πρώτη ομάδα που θα το πράξει αυτό, καθώς την επόμενη θα πάρει σειρά η Renault.

Ακολούθως η ελβετική ομάδα θα μεταφερθεί στην Καταλούνια για μία filming day, ώστε να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες χειμερινές δοκιμές εξέλιξης στη Βαρκελώνη.

10 DAYS TO GO! Be ready for the first images of the Sauber C36-Ferrari on 20 February 2017! >> https://t.co/s7pAYD04Gy #F1 pic.twitter.com/is4xbC5tvS

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 10 Φεβρουαρίου 2017