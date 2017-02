Κάνει ακόμα εξετάσεις ο Βερλάιν

Το τρομακτικό ατύχημα στον Αγώνα των Πρωταθλητών άφησε εκτός συνέχειας τον Πασκάλ Βερλάιν, ο οποίος εγκατέλειψε τον θεσμό. Ο Γερμανός, ωστόσο, δεν έχει αναρρώσει ακόμα από αυτό και μάλιστα εξακολουθεί να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις λόγω κάποιων τραυματισμών.

Κάτι που επιβεβαίωσε η Sauber, η οποία όμως διέψευσε τις φήμες ότι θα χάσει τις πρώτες χειμερινές δοκιμές εξέλιξης στη Βαρκελώνη (27/2-2/3). Πάντως, από την ελβετική ομάδα λένε πως η φυσική του κατάσταση ακόμα εκτιμάται, καθώς και ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω, όπως αναφέρθηκε στο twitter.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε και το ατύχημα, που έγινε στον RoC και από το οποίο ο Βερλάιν και ο συνοδηγός του βγήκαν άθικτοι, στο βίντεο που ακολουθεί.

Pascal Wehrlein and his passenger walked away from a big crash at #ROCMiami. https://t.co/x1mXvlxydi — Race Of Champions (@RaceOfChampions) 21 Ιανουαρίου 2017

1/2 Current rumors about Pascal Wehrlein in the media: The medical examinations are still ongoing. — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 6 Φεβρουαρίου 2017