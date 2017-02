Στη Βαρκελώνη τα αποκαλυπτήρια της Toro Rosso (vid)

Η επόμενη ομάδα που ανακοίνωσε τα πλάνα της για τα αποκαλυπτήρια του νέου της μονοθεσίου έγινε η Toro Rosso. Κάτι που έγινε μέσω του λογαριασμού της ομάδας της Φαένζα στο twitter, με τον λόγο να γίνεται για την STR12. Η παρουσίασή της θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη μία ημέρα ακριβώς πριν από την έναρξη των πρώτων χειμερινών δοκιμών εξέλιξης, δηλαδή στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ και Ντανιίλ Κβιάτ έχουν φέτος πιο υψηλές βλέψεις, τη στιγμή που η Scuderia επέστρεψε στη συνεργασία με τη Renault, η οποία θα την προμηθεύει και πάλι με κινητήρες. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Σάινθ θα κάνει την αρχή στις δοκιμές της Καταλούνια, με τον Κβιάτ να ακολουθεί.

