Αισθητικός θησαυρός το Renault Trezor

Στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, τον περασμένο Οκτώβριο, η Renault παρουσίασε το εντυπωσιακό πρωτότυπο Trezor. Μια σπουδή πάνω στις αισθητικές φόρμες που θα ακολουθήσει μελλοντικά η εταιρεία. Τα θετικά σχόλια που απέσπασε από το κοινό, ήρθαν να επιβεβαιωθούν με τον καλύτερο τρόπο από τη βράβευσή του στο πλαίσιο του Festival Automobile International, όπου απέσπασε τον τίτλο Most Beautiful Concept Car of the Year 2016.

Οι αρμονικές, όσο και δυναμικές αναλογίες του Trezor προβάλουν τις φόρμες και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν τα μελλοντικά μοντέλα της Renault. Η εταιρεία εφοδίασε το Trezor με το εξελιγμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης, που δημιούργησε για τα μονοθέσια με τα οποία συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula-Ε.

Με αυτό τον τρόπο το εντυπωσιακό πρωτότυπο προσφέρει μοναδική αίσθηση οδήγησης με μηδενικούς ρύπους. Παράλληλα μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών, που περιλαμβάνουν και σύστημα αυτόνομης οδήγησης, δείχνουν την εστίαση της Renault στο να συνεχίσει να εφοδιάζει τα μοντέλα της με τεχνολογικά συστήματα αιχμής.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού του Groupe Renault Λόρενς Βαν Ντεν Άκερ δήλωσε για αυτή την πολύ σημαντική διάκριση που απέσπασε το Renault TREZOR:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω του κριτές για αυτή την σημαντική βράβευση, η οποία μας εμπνέει για να συνεχίσουμε την εξέλιξη της σχεδιαστικής μας στρατηγικής. Οι δυναμικές, αισθησιακές γραμμές του Trezor ανοίγουν το δρόμο για σχεδιαστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα δούμε σύντομα στα μελλοντικά μας μοντέλα. Παράλληλα αποτελεί την αφετηρία για ένα νέο κύκλο πρωτοτύπων από τη Renault, τα οποία σύντομα θα αποκαλυφθούν στο κοινό.»