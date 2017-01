Τι θέλει ο Τομ Χανκς μ' ένα Fiat; (pics)

Τι μπορεί να σου φέρει μία φωτογραφία δίπλα σ' ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο, όταν την ανεβάζεις στο twitter; Δώρο το ίδιο το αυτοκίνητο! Το ίδιο έπραξε και ο Τομ Χανκς, ο οποίος ανέβασε φωτογραφίες, που τον δείχνουν να ποζάρει δίπλα σε μικροσκοπικά Fiat με πολωνικές πινακίδες.

Έτσι, οι Πολωνοί οπαδοί του φρόντισαν να του στείλουν ένα τέτοιο δώρο στις ΗΠΑ, με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να δίνει χρήματα για να το αγοράσουν, να το επιδιορθώσουν και να τον στείλουν σ' εκείνον. Μία κίνηση, η οποία καθοδηγήθηκε από μία 42χρονη μητέρα, που μάζεψε 2000 δολάρια στο facebook, ώστε να γίνει πραγματικότητα το εν λόγω δώρο.

Μάλιστα, η εθνική αεροπορία της Πολωνίας LOT προσφέρθηκε να μεταφέρει το αυτοκίνητο από την ευρωπαϊκή χώρα στις ΗΠΑ δωρεάν, τη στιγμή που τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα πάνε σε τοπικό νοσοκομείο.

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/kzij8QEIyo

I'm so excited about my new car!! Hanx. pic.twitter.com/rNelj4qj9v

— Tom Hanks (@tomhanks) November 2, 2016