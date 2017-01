H Suzuki επαναλανσάρει το αειθαλές SV650

Η Suzuki SV650 ABS είναι μια εύκολη, απλή και τίμια μοτοσικλέτα που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία. Με περισσότερα από 60 νέα εξαρτήματα στον κινητήρα, με νέο ABS, νέα ψηφιακά όργανα και σύστημα υποβοήθησης στην εκκίνηση για βελούδινες εκκινήσεις είναι ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στο παλιό καλό SV που ξέρουμε. Η Suzuki SV 650A έρχεται με τα γνωστά βασικά χαρακτηριστικά, τον V-2 κινητήρα με τροφοδοσία ψεκασμού, το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα και τις τυπικές αναρτήσεις και φρένα που κρατούν την τιμή κάτω από τα 7.000 ευρώ. Η σχεδίαση είναι κλασική για αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως ο στρογγυλός προβολέας και τα συντηρητικά χρώματα ώστε να προτιμηθεί από τους αγοραστές που βρίσκουν τις υπερμοντέρνες μοτοσυκλέτες φλύαρες και υπερβολικές. Το ρεζερβουάρ αν και νέο θυμίζει το παλιό με τις εσοχές για τα πόδια. παλιού μοντέλου κομπλέ με τις θέσεις για τα γόνατα. Πετυχημένη σχεδιαστικά βρήκαμε την ουρά της μοτοσυκλέτας με το φτεράκι για τον αριθμό να κατεβαίνει αρκετά χαμηλά. Η μοτοσυκλέτα βεβαίως είναι χτισμένη γύρω από τον καταπληκτικό κινητήρα. Πρόκειται για ένα V2 σύνολο, με περιεχόμενη γωνία 90°, δύο μπουζί και χωρητικότητα κυλίνδρων 645 κ.εκ. που αποδίδει 75 ίππους στις 8.500 στροφές με ροπή 6.4 κιλών στις 8.100 στροφές. To Suzuki SV 650A είναι απλό. Τα μοντέρνα συστήματα ride-by-wire, προγράμματα λειτουργίας κινητήρα και traction control δεν υπάρχουν, ωστόσο όμως υπάρχει ένα νέο πρωτοεμφανιζόμενο σύστημα που η Suzuki ονομάζει, Low RPM Assist. Το σύστημα κρατά τις στροφές πιο ψηλά υπό φορτίο και κάνει τις εκκινήσεις από στάση πιο εύκολες και δίχως σκορτσαρίσματα. Το πλαίσιο ουσιαστικά αν εξαιρέσουμε το μαύρο του χρώμα έχει μείνει ανεπηρέαστο με αυτό του Gladius. Αν και μοιάζει με trelis δεν είναι, αφού οι σωλήνες δεν δημιουργούν τρίγωνα, αν και οπτικά πολλοι θα το δουν και κανείς δεν θα το καταλάβει. Το πλαίσιο που είναι κατασκευασμένο από χρωμιομολυβδαινιούχους σωλήνες, διατηρεί την ίδια γεωμετρία με αυτό του Gladius. Σίγουρα, το τμήμα marketing έχει βάλει το χεράκι του, στο θέμα του ύψους της μοτοσυκλέτας αλλά και του συστήματος Low RPM Assist, με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο γυναικείο κοινό. Με χαμηλό ύψος σέλας 785 χιλιοστά είναι χαμηλότερο από αρκετά scooter! Oι επανασχεδιασμένες χυτές ζάντες φορούν ίδιας διάστασης ελαστικά, 120/70-17 εμπρός και 160/60-17 πίσω ενώ οι αναρτήσεις για τα 86 κιλά μας λειτούργησαν υποδειγματικά τόσο εμπρός όσο και πίσω. Σαφώς για τη διατήρηση του κόστους χαμηλά δεν υπάρχει up side down πηρούνι εμπρός και δεν υπάρχουν ακτινικά φρένα. Βεβαίως εμπρός συναντάμε διπλούς αεριζόμενους πλευστούς δίσκους διαμέτρου 290 χιλιοστών με διπλά αντικρυστά έμβολα που λειτουργούν απροβλημάτιστα και φρενάρουν υπερ-ικανοποιητικά (με την βοήθεια του στάνταρ πλέον ABS) την ελαφριά μοτοσυκλέτα των 195 κιλών. Πίσω φυσικά βρίσκουμ έναν μονό αεριζόμενο δίσκο πίσω. Το Suzuki SV 650A είναι μια γνωστή στο όνομα, κινητήρα και γενική φιλοσοφία μοτοσυκλέτα. Είναιεύκολη, γρήγορη, απλή και ποιοτικά κατασκευασμένη και θα σας συντροφεύσει πολλά απροβλημάτιστα χρόνια. Με τιμή 6.895 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23% και τέλος ταξινόμησης) το SV δεν είναι φτηνό και έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Ως διαφοροποίηση έχει τον V2 κινητήρα με το γεμάτο τράβηγμα στις χαμηλές στροφές και την Made in Japan κατασκευή. Επίσης απευθύνεται σε ένα περισσότερο συντηρητικό κοινό. Ίσως η ποιότητα Suzuki και η αντοχή σε βάθος χρόνου, που αναμφισβήτητα διαθέτει, να παίξει σημαντικό ρόλο.

