Ξέχασε πού πάρκαρε τη BMW και την έψαχνε για έξι μήνες

Τι μπορείς να πάθεις, όταν πας σε συναυλία και δανείζεσαι το αυτοκίνητο ενός φίλου; Να το ψάχνεις για έξι μήνες! Τι εννοούμε; Ένας άνδρας από τη Σκωτία δανείστηκε τη BMW από έναν φίλο του, ώστε να μεταβεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας για τη συναυλία του ροκ συγκροτήματος Stone Roses τον περασμένο Ιούνιο.

Ο εν λόγω κύριος την πάρκαρε σε πάρκινγκ έξω από το Στάδιο Ετιχάντ, όπου έλαβε χώρα η συναυλία, όμως ξέχασε πού την πάρκαρε. Σε πρώτη φάση την έψαξε για πάνω από πέντε μέρες και, αφού οι προσπάθειές του δε στέθηκαν με επιτυχία, ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη. Αυτός ήρθε σε επαφή με πολλές εταιρείες και το τοπικό συμβούλιο για να δει αν το όχημά του εντοπίστηκε ή μετακίνηθηκε.

Όμως, ούτε εκείνος δε βρήκε άκρη και δύο μήνες αργότερα το δήλωσε ως χαμένο-κλεμμένο. Όλα έδειχναν ότι η BMW του... έκανε φτερά, όμως τα πάντα άλλαξαν άρδην την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από την αστυνομία για να πάρει τα καλά νέα. «Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα αυτοκίνητο σε πολυώροφο πάρκινγκ, που είχε χαθεί από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο οδηγός επισκέφθηκε την πόλη, το πάρκαρε, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί πού. Ξόδεψε πέντε ημέρες ψάχνοντας σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στην πόλη πριν το αναφέρει ως χαμένο-κλεμμένο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο θα πει το μηχάνημα εισιτηρίων, όταν τελικά βάλει το εισιτήριο, σε λίρες», έγραψε ο επιθεωρητής της αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, εκτιμάται ότι το... ταμείο ήταν γύρω στις 5000 λίρες.

Update on earlier Tweet; cops find car lost by driver in car park for 6 months after @thestoneroses gig. MEN report: https://t.co/PvV31RxhFL

— GMP City Centre (@GMPCityCentre) December 31, 2016