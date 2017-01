Βιάζεται για αποκαλύψεις η Renault

Η επόμενη ομάδα που ανακοίνωσε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου μονοθεσίου έγινε η Renault. Οι Γάλλοι φαίνεται πως βιάζονται για αποκαλυπτήρια, καθώς θα τα πραγματοποιήσουν στις 21 Φεβρουαρίου.

Αυτό είναι το πιο νωρίς μέχρι στιγμής που ομάδα θα παρουσιάσει το... όπλο της για το 2017, με δεδομένο ότι η Force India θα το κάνει στις 22 του επόμενου μήνα, η Mercedes στις 23 και η Ferrari στις 24.

As a tribute to launch announcements, we've come up with our own, ft a silhouetted car (ooooh) AND a cover (aaaah)!

Save this date: 21 Feb! pic.twitter.com/AH07o5asD5

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) January 6, 2017