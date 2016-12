Έδω και πάρα πολλά χρόνια ακούμε και ξανακούμε το χαριτωμένο και γλυκερό τραγουδάκι των ημερών από τους Wham, το Last Christmas με τον πρώτο στίχο του να βγαίνει τόσο προφητικός... Last Christmas, I gave you my heart... Τα τελευταία Χριστούγεννα σου έδωσα την καρδιά μου! Όπως έγινε γνωστό, Ο Βρετανός με κυπριακές ρίζες George Michael πέθανε στον ύπνο του από καρδιακό επεισόδιο.

Από την ημέρα που απέκτησε την Ferrari California, όλοι του οι φίλοι είχαν τρομοκρατηθεί, καθώς η σχέση του με τα αυτοκίνητα υπήρξε θυελλώδης. Είναι γνωστά περισσότερα από οκτώ σοβαρά ατυχήματα, το 2004, 2006, 2009, 2010 με το τελευταίο το 2013 πολύ σοβαρό, όταν στην προσπάθειά του να κλείσει καλά την πόρτα του συνοδηγού, (που δεν είχε κλείσει καλά) την άνοιξε και βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο ενώ το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα 70 μιλίων! Τότε την γλύτωσε με μερικά βαθιά κοψίματα σε κεφάλι και χέρι, αλλά οι φίλοι του, επέμεναν να μην οδηγεί να κάθεται στο πίσω κάθισμα και να έχει πάντα οδηγό στις μετακινήσεις του. Όταν αγόρασε την Ferrari California όλοι πίστευαν πως είναι θέμα χρόνου να συμβεί και με αυτήν ένα σημαντικό ατύχημα αφού η ιστορία έλεγε, πως οποιοδήποτε αυτοκίνητο το οποίο είχε αγοράσει, είχε μαζί του ατύχημα ως οδηγός ή συνοδηγός!

Ο Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, περισσότερο γνωστός ως Τζορτζ Μάικλ (George Michael), ήταν Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός. Ο Τζορτζ Μάικλ έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990.Έχει πουλήσει περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.Σύμφωνα με τον παραγωγό του, ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του, από καρδιακό επεισόδιο, στο σπίτι του, στο Οξφορντσάιρ, σε ηλικία 53 ετών.

Ο Τζορτζ Μάικλ ήταν πολύ αγαπητός κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες στην χώρα μας, αφού με τα τραγούδια του μεγάλωσαν οι γενιές του '80 και του '90. Ο θανάτός του συμπληρώνει την μεγάλη σειρά θανάτων διάσημων τραγουδιστών της rock & pop σκηνής που συνέβησαν μέσα στο 2016.

Γιώργο-Κυριάκο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ...