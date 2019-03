Η επίθεση της Μπάγερν στο τέλος της πρώτης περιόδου λειτούργησε ιδανικά με αποτέλεσμα το κάρφωμα του Ντέρικ Ουίλιαμς.

Δείτε το θεαματικό καλάθι...

.@DWXXIII is always ready for take off. pic.twitter.com/Qc1Wi2I254

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 31 Μαρτίου 2019