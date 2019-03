Οι Βαυαροί έκαναν επιμέρους σκορ 31-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο, πήγαν στα αποδυτήρια του αγώνα με το υπέρ τους 55-38 και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους φιλοξενούμενους, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Μπούκερ (15π.) ηγήθηκε επιθετικά της Μπάγερν που έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (19/3, 21:00) και την Μπαρτσελόνα στο Audi Dome (21/3, 21:00)

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 55-38, 71-49, 92-67.

Κατάταξη

1. Μπάγερν Μονάχου 21-2

2. Όλντενμπουργκ 19-4

3. Βέχτα 18-6

4. Μπάμπεργκ 16-5

5. Άλμπα Βερολίνου 15-5

6. Βόννη 12-10

7. Ουλμ 12-11

8. Μπαϊρόιτ 12-11

9. Μπραουνσβάικ 12-12

10. Βούρτσμπουργκ 11-11

11. Λούντβιγκσμπουργκ 11-12

12. Γκίσεν 11-12

13. Σκάϊλαϊνερς 9-12

14. Γκέτινγκεν 7-16

15. Κραϊλσχέιμ 5-18

16. Γιένα 5-19

17. Μιτελντόιτσερ 4-19

18. Μπρεμερχάβεν 4-19

Nelsons ersten beiden BBL-Punkte // Welcome to the league, junger Mann! #Weidemann @easyCreditBBL #BBL #FCBB @FCBB_Jugend pic.twitter.com/gaH43N3IRq

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 17 Μαρτίου 2019