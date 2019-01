«Τελειώνει» ο Μπαγκάτσκις από Μπάμπεργκ, φήμες για Σπάχια (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Άιναρς Μπαγκάτσκις θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, αφού οι άνθρωποί της δεν έμειναν ικανοποιημένοι, μετά τη βαριά ήττα στο πρωτάθλημα και λίγες ημέρες μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ.

Ο 51χρονος Λετονός ανέλαβε φέτος το «τιμόνι» της Μπάμπεργκ, η οποία είναι στην 5η θέση στη Γερμανία (10-5) και στην 3η στο BCL (7-3).

Όπως υποστηρίζει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ρόι Κοέν, ο Νέβεν Σπάχια είναι αυτός που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μπαγκάτσκις.

Bagatskis has been fired. It will be official soon https://t.co/UJJ5Mb8NOP

— Emiliano Carchia (@Carchia) 13 Ιανουαρίου 2019