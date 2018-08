«Πλησιάζει στη Μπάμπεργκ ο Ράις!» (pic)

Ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη ο Ταϊρίς Ράις.

Σύμφωνα με το Sportando, ο παίκτης που πήρε Euroleague με την Μακάμπι, είναι κοντά σε συμφωνία με την Μπάμπεργκ.

Αν δεν αλλάξει κάτι, ο παίκτης θα γίνει συμπαίκτης του Ζήση και θα προσθέσει ποιότητα στην περιφέρεια των Γερμανών ενόψει της σεζόν που θα τους βρει στο Basketball Champions League.

Τελευταία του ομάδα η Shenzen της Κίνας.

Tyrese Rice and Brose Bamberg are negotiating a contract, a source told @Sportando.

Rice has played in China with Shenzhen last season.

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 5 Αυγούστου 2018