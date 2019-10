Στην τελική ευθεία τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται, λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προκριματική φάση, με τη διεξαγωγή δύο αγωνιστικών από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο οι δύο τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλα τα παιχνίδια τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», που ανεβάζουν το στοιχηματικό ενδιαφέρον.

Η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει το Σάββατο 12 Οκτωβρίου (21:45) στη Ρώμη την πρωτοπόρο του δέκατου ομίλου Ιταλία. Θα ακολουθήσει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου (21:45) ο αγώνας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο ΟΑΚΑ. Με 5 βαθμούς σε 6 παιχνίδια δεν έχει ελπίδες πρόκρισης και θα προσπαθήσει να κάνει δύο καλές εμφανίσεις και να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές συνολικά, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιταλία-Ελλάδα, καθώς και τα ακόλουθα επτά συνδυαστικά στοιχήματα:

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ιταλία-Ελλάδα

-Ο Ιμόμπιλε να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 4-0.

-Η Ιταλία να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα και η Ιταλία Over 6,5 κόρνερ στον αγώνα.

-Ο Κουλούρης να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-1.

-Η Ελλάδα να σκοράρει πρώτη, να κερδίσει η Ιταλία και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

-Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

-Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως τη λήξη του αγώνα.

-Ακριβές σκορ 2-1,3-1 ή 4-1.