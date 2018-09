Πρεμιέρα με ντέρμπι στο Nations League

Η νέα διοργάνωση, της UEFA, το Nations League, ξεκινά την Πέμπτη. Παίρνουν μέρος οι 55 Εθνικές ομάδες της Ευρώπης κι έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με την κατάταξή τους στη βαθμολογία της UEFA.

Το Nations League αντικαθιστά τα φιλικά παιχνίδια και δίνει 4 εισιτήρια για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020. Η Εθνική Ομάδα παίρνει μέρος στην τρίτη κατηγορία και θα αγωνιστεί στο δεύτερο όμιλο, με την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία.

Την Πέμπτη γίνεται η πρεμιέρα του Nations League και το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι του πρώτου ομίλου της League 1, ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Στις 21:45, στην Allianz Arena του Μονάχου, θα δώσει το πρώτο της ματς, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία, με αντίπαλο τη προηγούμενη κάτοχο του τροπαίου Γερμανία. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχει και η Ολλανδία.

ΤΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει τα ακόλουθα τρία συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Γερμανία-Γαλλία:

Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Η Γαλλία να κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ διαφορά και λεπτό πρώτου γκολ 1-30 και Γαλλία Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Η Γερμανία να κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ διαφορά και λεπτό πρώτου γκολ 1-30 και Γερμανία Over 4,5 κόρνερ αγώνα.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΚΟΛ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ μπορούν να ποντάρουν στο ντέρμπι της Γερμανίας με την Γαλλία και σε πολλά ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων, για τα κόρνερ των δύο ομάδων στον αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, το λεπτό του πρώτου γκολ, τη διαφορά νίκης, τον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το οποιοδήποτε γκολ και το τελευταίο γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα, το ημίχρονο με τα υψηλότερο σκορ του αγώνα και των δύο ομάδων, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, τη νίκη με μηδέν παθητικό.

Στον αγώνα Γερμανία-Γαλλία και σε όλα τα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.