Στην Λεβαλουά πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ (30χρ., 2.03μ.) ανακοινώθηκε επίσημα από την γαλλική ομάδα, έχοντας να επιδείξει και τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ με Νέα Ορλεάνη και Τορόντο.

Επίσης έχει φορέσει και τις φανέλες των Ρέτζιο Εμίλια, Μακάμπι Ρισόν Λέζιον και Σαμάρα.

Julian Wright (30ans-2,03m) signe aux @LevalloisMetro. Intérieur US au 231 matchs et 4 saisons @NBA (New Orleans, Toronto), Il a brillé en Europe au Maccabi Rishon (Isr), à Samara (Rus), au Panathinaïkos (Grè) et à Reggio Emilia (Ita). #WelcomeJulian #GoLM pic.twitter.com/57JwY3mW1j

