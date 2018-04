Ο Αμερικανός είναι γνωστός για τις αλτικές του ικανότητες και τα θεαματικά καρφώματα.

Ο Ντι Τζέι Στέφενς που πέρασε και από τον Ηλυσιακό (2013-14) αγωνίζεται στη ΛεΜαν και στο τέλος της προπόνησης κάρφωσε εντυπωσιακά.

Ο Στέφενες μάλιστα ζήτησε αστειευόμενος χορηγία από τη NASA...

I should be sponsored by NASA... pic.twitter.com/htZ9FX3xp5

— Dj Stephens (@DdotJAY30) 7 Απριλίου 2018