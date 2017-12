Το πρώτο triple-double του Ντιαό μετά το 2011!

Η αναμέτρηση της Λεβαλουά με τη Σαλόν για τη 13η αγωνιστική στη γαλλική λίγκα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μπορίς Ντιαό, ο οποίος τελείωσε το ματς με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στα 35' που έμεινε στο παρκέ! Έτσι ο άλλοτε ΝΒΑer έφτασε τα επτά triple-doubles στη σπουδαία καριέρα του. Τα προηγούμενα έξι έγιναν κατά την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ενώ ο Ντιαό έγινε «τριπλός» για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια!

Τα 7 triple-doubles του Μπορίς Ντιαό

31/01/2006 : 14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ vs Σίξερς

05/03/2006 : 24 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ vs Μάβερικς.

14/04/2006 : 11 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 16 ασίστ vs Ουόριορς.

16/04/2006 : 11 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ vs Λέικερς

15/12/2006 : 21 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ vs Ουόριορς

17/01/2011 : 25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ vs Σίξερς

16/12/2017 : 19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ vs Σαλόν