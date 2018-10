Top-5: Ποτέ παίκτης του μήνα στην Premier League

5. ΝΤΑΒΙΝΤ ΝΤΕ ΧΕΑ



Παίκτης της Χρονιάς για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τρεις σερί σεζόν, επίδοση-ρεκόρ για το κλαμπ. Εχει κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελλο, Λιγκ Καπ, Community Shield και Europa League. Κι όμως, προφανώς ποτέ δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης της Premier League για ένα μήνα. Ο Ντε Χέα υπέγραψε στην ομάδα του Old Trafford το 2011 και έχει ξεπεράσει τις 300 εμφανίσεις. Σε αυτό το διάστημα, έχει νικήσει στους πέντε από τους έξι διαγωνισμούς "Save of the Season" και το 2017 ισοφάρισε το ρεκόρ της Premier League με 14 επεμβάσεις σε ένα ματς (κόντρα στην Αρσεναλ). Οχι αρκετό όμως.

4. ΠΑΤΡΙΚ ΒΙΕΪΡΑ



Ο Γάλλος... στρατηγός στο κέντρο και θρύλος της Αρσεναλ δεν αναδείχθηκε ποτέ Playere of the Month, παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν για το 2000-01. Ο Βιεϊρά έγινε αρχηγός της ομάδας το 2002 και οδήγησε τους Invincibles στον τίτλο του 2004, όταν και σκόραρε το νικητήριο γκολ κόντρα στη Λέστερ στο τελευταίο παιχνίδι. Την επόμενη σεζόν -τελευταία του Βιεϊρά με την ομάδα, ολοκληρώθηκε με το εύστοχο πέναλτι στον τελικό του κυπέλλου- ο Γάλλος σκόραρε στη νίκη με 5-4 επί της Τότεναμ τον Νοέμβριο, όπως και στην ήττα από τη Λίβερπουλ ένα μήνα μετά.

3. ΑΛΕΞΙΣ ΣΑΝΤΣΕΣ



Ο Σάντσες είχε αναδειχθεί PFA Fans’ Player of the Year στο τέλος της πρώτης του σεζόν στην Αρσνεαλ, αλλά προφανώς δεν έκανε όσα έπρεπε για να αναδειχθεί Player of the Month κάποια στιγμή. Ο Χιλιανός πήρε και το βραβείο για το καλύτερο γκολ του μήνα στην Premier League τον Οκτώβριο του 2015 για εκείνο που είχε βάλει στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πιθανότατα η καλύτερη του εμφάνιση για τους Λονδρέζους. Ο Σάντσες έβαλε δύο γκολ εκείνη την ημέρα. Η φόρμα του δεν ήταν η ανάλογη στη συνέχεια και η απόδοση του έπεσε, κυρίως στο Old Trafford προς ικανοποίηση των απανταχού οπαδών της Αρσεναλ.

2. ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΡΕ



Καθοριστικός, πρωταγωνιστής στα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε τα τελευταία χρόνια η Μάντσεστερ Σίτι, ο Τουρέ ήταν μέλος της PFA Team of the Year το 2011-12 και το 2013-14, αλλά δεν έκανε αρκετά για να αναδειχθεί κάποια στιγμή και Player of the Month. Ο Ιβοριανός έβαλε δύο κρίσιμα γκολ στη σημαντικότατη νίκη επί της Νιούκασλ τον Μάιο του 2012, πριν έρθει εκείνο το γκολ του Αγουέρο, ενώ συνολικά το 2013-14 είχε 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Πέντε από αυτά ήρθαν τον μήνα Μάρτιο (συμπεριλαμβανομένου ενός χατ-τρικ κόντρα στη Φούλαμ), έπειτα από τέσσερα γκολ τον Σεπτέμβριο και άλλα τόσα τον Δεκέμβριο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις έχασε τα βραβεία από τους Ααρον Ράμσεϊ και Λουίς Σουάρες.

1. ΝΤΙΝΤΙΕ ΝΤΡΟΓΚΜΠΑ



Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής με την Τσέλσι δεν αναδείχθηκε ποτέ, αν είναι δυνατόν, Player of the Month. Ο Ντρογκμπά βοήθησε τους Μπλε να κατακτήσουν δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα στην πρώτη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στο Stamford Bridge, ενώ απόλαυσε άλλες δύο εκπληκτικές σεζόν, σε προσωπικό επίπεδο, μετά την αποχώρηση του Πορτογάλου. Ο Ιβοριανός ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος το 2006/07 με 20 γκολ και ήταν μέλος στην PFA Team of the Year, στην FIFPro World XI και στην UEFA Team of the Year, ενώ ήρθε 4ος στη ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα. Το 2009-10 ήταν ο πρώτος σκόρερ της Premier League για δεύτερη φορά, με 29 γκολ σε 32 συμμετοχές. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά τα όσα αξιοσημείωτα έκανε σε τελικούς κυπέλλων ή την εμφάνιση του στον τελικό του Champions League το 2012, ο Ντρογκμπά ποτέ δεν αναδείχθηκε Player of the Month στην Premier League. Εξωφρενικό.