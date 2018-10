Top-5: Τα καλύτερα ματς της Premier League

5. ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3-2 (15/5/2011)

Το αποτέλεσμα που έστειλε τη Γουέστ Χαμ στην Τσάμπιονσιπ ήταν ενδεικτικό της κακής σεζόν της. Για να έχουν μια ελπίδα να παρατείνουν την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία, τα Σφυριά ήθελαν τους τρεις βαθμούς κόντρα στη Γουίγκαν που επίσης έδινε μάχη και μια νίκη της Φούλαμ επί της Μπέρμιγχαμ. Ολα έδειχναν καλά για την ομάδα του Αβραμ Γκραντ για περίπου μια ώρα, καθώς τόσο αυτή όσο και η Φούλαμ ήταν μπροστά με δύο γκολ, αλλά ενώ οι Cottagers κράτησαν τη νίκη, η Γουέστ Χαμ κατέρρευσε. Στο 57' ο Ν'Ζόγκμπια με φάουλ μείωσε σε 1-2, στο 68' ο Κόνορ Σάμον ισοφάρισε και η ισοπαλία δε βόλευε κανέναν. Ετσι, οι δύο ομάδες... αντάλλαξαν γροθιές σαν πυγμάχοι, πριν γίνει το 3-2 στο 94' από τον Ν'Ζόγκμπια. Η Γουίγκαν πήρε τη νίκη, η Γουέστ Χαμ υποβιβάστηκε, ο Αβραμ Γκραντ απολύθηκε.

4. ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3-5 (1/10/2001)

Σπάνια το κλισέ "a game of two halves" ήταν πιο κατάλληλο για να περιγράψει αυτή την επική ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Spurs ήταν μπροστά με 3-0 στο ημίχρονο χάρη στο πρώτο γκολ του Ντιν Ρίτσαρντς και σε αυτά των Λες Φέρντιναντ και Κρίστιαν Ζίγκε, αλλά ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον έκανε τα μαγικά του στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και η Γιουνάιτεντ επέστρεψε στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο σαν πληγωμένο θηρίο. Ο Αντι Κόουλ σκόραρε στο πρώτο λεπτό της επανάληψης και από εκείνη τη στιγμή το ματς γύρισε, καθώς οι Λοράν Μπλαν, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν και Ντέιβιντ Μπέκαμ μετέτρεψαν τη μέρα της Τότεναμ από θρίαμβο σε πίκρα.

3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΝΙΟΥΚΑΣΛ 4-3 (3/4/1996)

Εχοντας ψηφιστεί ως το καλύτερος της πρώτης δεκαετίας της κατηγορίας, αυτό είναι από τα πιο εμβληματικά ματς της Premier League. Και οι δύο ομάδες πίεζαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μάχη του τίτλου, με τους φιλοξενούμενους να ξέρουν ότι με μια νίκη θα έπιαναν στη βαθμολογία την πρωτοπόρο. Το ματς άρχισε με τρελό ρυθμό, με τον Φάουλερ να δίνει νωρίς το προβάδισμα στους Reds, για να απαντήσουν όμως για τη Νιούκασλ οι Φέρντιναντ και Ζινολά. Το ωραίο, δεύτερο, γκολ του Φάουλερ ισοφάρισε για τη Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δύο λεπτά μετά ο Ασπρίγια έβαλε ξανά μπροστά τις Καρακάξες. Με 20 λεπτά να απομένουν για το τέλος, ο Κόλιμορ έφερε ξανά την ισορροπία (3-3) και από εκείνη τη στιγμή οι δύο ομάδες έψαξαν κολασμένα τη νίκη. Ηταν τελικά η Λίβερπουλ αυτή που την πήρε, με τον Κόλιμορ έπειτα από ένα συνδυασμό των βετεράνων Μπαρνς και Ρας. Και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον Κέβιν Κίγκαν, προπονητής της Νιούκασλ, να χαρίζει μία από τις αξέχαστες στιγμές της Premier League στον πάγκο του, πριν δηλώσει: «Το ξέρω ότι θα έπρεπε να είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι ενθουσιασμένος».

2. ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3-2 (9/11/1997)

Κάτι περισσότερο από ένα χρόνο μετά την άφιξη του Αρσέν Βενγκέρ στο βόρειο Λονδίνο, η γαλλική επανάσταση άρχισε να παίρνει μορφή. Οι Κανονιέρηδες είχαν αρχίσει καλά τη σεζόν 1997-98, με μόλις μία ήττα στα πρώτα 13 παιχνίδια, αλά η επίσκεψη της πρωταθλήτριας και πρωτοπόρου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Highbury ήταν με διαφορά το πιο δύσκολο τεστ. Η Αρσεναλ προηγήθηκε όταν ένας 18χρονος Ανελκά νίκησε τον Σμάιχελ και πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League και πριν το 30' ήρθε και το 2-0 από τον Ντιν μετά τη σέντρα του Βιεϊρά. Η Γιουνάιτεντ όμως, κλασικά, αντεπιτέθηκε και με δύο γκολ του Σέριγχαμ ισοφάρισε πριν το ημίχρονο. Οι οπαδοί των Λονδρέζων, όμως, ήταν αυτοί που γέλασαν στο τέλος, χάρη στην κεφαλιά του Πλατ. Η νίκη έφερε την Αρσεναλ στο -1 από την κορυφή και τον Μάιο στέφθηκε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην εποχή του Βενγκέρ, βάζοντας τις βάσεις για μία από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στην ιστορία της Premier League.

1. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΚΠΡ 3-2 (13/5/2012)

Στην κορυφή της βαθμολογίας όταν ξεκινούσε η τελευταία αγωνιστική, το μόνο που είχε να κάνει η Σίτι ήταν να νικήσει την ΚΠΡ, ο προπονητής της οποίας, Μαρκ Χιουζ, είχε τους δικούς του λόγους για να θέλει νίκη της ομάδας του. Οχι μόνο είχε απομακρυνθεί άσχημα από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι για να τον διαδεχθεί ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, αλλά η 17η ΚΠΡ ήταν και μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ενα πρώτο ημίχρονο με ένταση έγινε ακόμη πιο νευρικό από τη στιγμή που ο Ρούνεϊ έβαλε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ κόντρα στη Σάντερλαντ, και παρά το γεγονός ότι ο Ζαμπαλέτα σκόραρε πριν το ημίχρονο, η ισοφάριση του Σισέ στο ξεκίνημα του δεύτερου είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει η πίεση. Ο Μπάρτον αποβλήθηκε και προσπάθησε να πάρει κάποιους παίκτες της Σίτι μαζί του, πριν ο Μακί κάνει το 1-2 στο 66'! Η Σίτι ήταν πίσω στο σκορ όταν μπαίναμε στα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων, αλλά η ισοφάριση από τον Τζέκο στο 92' έδωσε ξανά την ελπίδα. Τρία λεπτά μετά, η πρώτη ασίστ του Μπαλοτέλι στη σεζόν οδήγησε στο γκολ του Αγουέρο. Η Σίτι ήταν πρωταθλήτρια... at the very death.