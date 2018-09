Top-5: Οι καλύτεροι παίκτες της Αγγλίας

5. ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΠΙΚΦΟΡΝΤ



Ανάμεσα στα αστέρια της Αγγλίας στην πορεία της προς τους "4" του Μουντιάλ, ο νεαρός τερματοφύλακας της Εβερτον έκανε δική του τη φανέλα με το Νο1 παρά τον ανταγωνισμό των Μπάτλαντ και Χαρτ. Ο Πίκφορντ συχνά αποθεώνεται, αλλά ήταν οι αντανακλαστικά που έδειξε στην πρόκριση επί της Κολομβίας στα πέναλτι, στους "16", αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίσει στη Ρωσία. Επιπλέον, μια εντυπωσιακή παρουσία κόντρα στη Σουηδία βοήθησε τα Λιοντάρια να πάρουν την καλύτερη τους θέση σε Μουντιάλ τα τελευταία 28 χρόνια. Στην ηλικία των 24 ετών, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ως τερματοφύλακας και οι οπαδοί της Εβερτον θα εύχονται να μπει σύντομα στη συζήτηση για τους καλύτερους της Premier League. Αν και η πρώτη του σεζόν στο Goodison Park δεν ήταν για την ομάδα από αυτές που θα θυμούνται οι οπαδοί, ο Πίκφορντ ξεχώρισε παίρνοντας τα βραβεία club’s Player of the Season, Young Player of the Season και Players’ Player of the Season.

4. ΚΑΪΛ ΓΟΥΟΚΕΡ



Εχοντας μετατραπεί από επιθετικός δεξιός μπακ σε δεξιός στόπερ για την αμυντική τριάδα της Αγγλίας, ο Γουόκερ έχει ωριμάσει αρκετά μετά τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι το περσινό καλοκαίρι. Γνωστός ως ένας από τους πιο γρήγορους της Premier League, οι γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις του για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πέρυσι είχαν ως αποτέλεσμα έξι ασίστ, πριν αλλάξει ξανά ρόλο στη Ρωσία. Στα 28 του τώρα, η αντίληψη του Γουόκερ για το παιχνίδι έχει ωριμάσει και όπως αποκαλύφθηκε σε μια συνέντευξη στη Manchester Evening News την περασμένη εβδομάδα, ο Γκουαρντιόλα θέλει μια πιο συντηρητική προσέγγιση από αυτόν φέτος. «Ο ρόλος μου είναι λίγο διαφορετικός, πρέπει να είμαι λίγο πίσω και να προσπαθώ να ελέγξω αντιπάλους. Εχω ακόμη την άδεια να πάω μπροστά, αλλά μεγαλώνω τώρα και μάλλον θα πρέπει να αρχίσω να επιλέγω τις κούρσες μου και όχι να πάω πάνω-κάτω όπως όταν ήμουν στην Τότεναμ», είπε.

3. ΝΤΕΛΕ ΑΛΙ



Το γκολ στο ματς με τη Σουηδία στη φάση των "16" έγινε κάτι σαν trademark: Κλείνει στο πίσω δοκάρι περιμένοντας τη σέντρα του Ραχίμ Στέρλινγκ για την κεφαλιά. Ο 22χρονος είναι ένας ασυνήθιστος και ευέλικτος μέσος που πάντα θα αποτελεί απειλή για τις αντίπαλες άμυνες, είτε σκοράροντας ο ίδιος είτε δίνοντας ασίστ. Ο Αλι δέχθκε κριτική κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν για αστάθεια, αλλά παραμένει ένας match-winner προσφέροντας 14 γκολ και 17 ασίστ στην Τότεναμ στο 2017-18.

2. ΡΑΧΙΜ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ



Υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρντιόλα ο Στέρλινγκ πρόσθεσε και την αποτελεσματικότητα στα άλλα "όπλα" του, όπως η εκπληκτική ταχύτητα του και η ικανότητα του στην ντρίμπλα. Πέρυσι υπερδιπλασίασε την καλύτερη του επίδοση στο σκοράρισμα βάζοντας 18 γκολ στην πορεία της Σίτι προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προσθέτοντας άλλα 4 στο Champions League και ένα στο κύπελλο. Ο 23χρονος έχει δεχθεί συχνά άδικη κριτική στη σύντομη, ως τώρα, καριέρα του, αλλά οι επικριτές του μένουν από επιχειρήματα καθώς συνεχίζει τη βελτίωση του. Αφού σκόραρε περισσότερα από τους Φιρμίνο, Λουκάκου και Αζάρ πέρυσι, μάλλον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γκουαρντιόλα έχει βρει το κλειδί για να αναδειχθούν όλες οι εκπληκτικές δυνατότητες του.

1. ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ



Ηταν σίγουρο. Σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς τίτλους, ο φορ της Τότεναμ είναι κοντά στο να γεμίσει τη συλλογή αφού πήρε και το Χρυσό Παπούτσι στο Μουντιάλ, για να δίνει μόλις ο δεύτερος Αγγλος μετά τον Γκάρι Λίνεκερ το 1986. Τα 6 γκολ του 25χρονου σκόρερ βοήθησαν την Αγγλία να έχει την καλύτερη παρουσία της μετά το 1990 -με τον Κέιν να έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού- και το φονικό ένστικτο του θα είναι ένα από τα κλειδιά για να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια η νεανική ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο Κέιν βελτιώνεται σταθερά και τα 41 του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις πέρυσι, με τα 30 να είναι στην Premier League, ήταν η καλύτερη του επίδοση. Για να ανησυχήσουν κι άλλο οι αγγλικές άμυνες, να σημειωθεί ότι φέτος έβαλε 2 γκολ και τον Αύγουστο, τον μήνα που δεν μπορούσε να σκοράρει.