Οι 30 καλύτεροι επιθετικοί της Premier League (10-6)

10. Ιαν Ράιτ | 213 ματς, 113 γκολ

«179, μόλις τα κατάφερα», έγραφε το t-shirt του Ιαν Ράιτ καθώς πανηγύριζε. Ο ενθουσιασμός βασικά τον παρέσυρε, αφού είχε βάλει το γκολ Νο178 με την Αρσεναλ και θα έπρεπε να περιμένει για ακόμη ένα πριν δείξει το μήνυμα στο φανελάκι του. Το Νο179, τελικά, ήρθε πέντε λεπτά αργότερα και το ρεκόρ του Κλιφ Μπάστιν για το κλαμπ είχε μόλις σπάσει. Ο Ράιτ έγινε θρύλος για την Αρσνεαλ στα πρώτα χρόνια της Premier League και η τελευταία του πράξη σαν Κανονιέρης ήταν η κατάκτηση του τίτλου, πριν πάει στη Γουέστ Χαμ. Η θητεία του στα Σφυριά έγινε περισσότερο γνωστή για την επίθεση προς τον διαιτητή Ρομπ Χάρις παρά για το σκοράρισμα του, αλλά ο θερμόαιμος Ράιτ υπήρξε εκτελεστής από τους λίγους.

9. Ρουντ Φαν Νίστελροϊ | 150 ματς, 95 γκολ

Λίγοι παίκτες απολαμβάνουν τα καλύτερα τους χρόνια έπειτα από τραυματισμό στους χιαστούς και ο Φαν Νίστελροϊ ήταν ένας από αυτούς. «Ο τραυματισμός μου έδωσε μια πνευματική δύναμη που δεν είχα προηγουμένως», είπε στο FFT. Ο τραυματισμός καθυστέρησε την άφιξη του Ολλανδού σέντερ φορ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την PSV αλλά στην πρώτη του χρονιά στο Old Trafforf αναδείχθηκε PFA Players’ Player of the Year και ένα χρόνο μετά βγήκε και πρώτος σκόρερ, πετυχαίνοντας 25 γκολ στο πρωτάθλημα και 44 σε όλες τις διοργανώσεις. Οι επιδόσεις του στο σκοράρισμα ήταν εντυπωσιακές αλλά παραδόξως κατέκτησε μόνο ένα πρωτάθλημα με τη Γιουνάιτεντ, από την οποία έφυγε το 2006 έχοντας τσακωθεί με Αλεξ Φέργκιουσον και Κριστιάνο Ρονάλντο.

8. Ντιντιέ Ντρογκμπά | 254 ματς, 104 γκολ

Μεταγραφή 24 εκατ. λιρών από την Μαρσέιγ το 2004, οι πρώτοι μήνες του Ντρογκμπά στην Premier League δεν ήταν τέλειοι, αφού προσπαθούσε να σκοράρει και τον κατηγορούσαν για τις βουτιές του. Ο διεθνής Ιβοριανός φορ, όμως, κατάφερε να αντιστρέψει το κλίμα και να γίνει θρύλος. Η δύναμη πυρός στα δύο σερί πρωταθλήματα με τον Ζοσέ Μουρίνιο το 2005 και το 2006, βγήκε πρώτος σκόρερ ένα χρόνο μετά και το επανέλαβε το 2009-10 με 29 γκολ. Υστερα από θητείες σε Κίνα και Τουρκία, επέστρεψε στην Τσέλσι για να κατακτήσει και τέταρτο πρωτάθλημα το 2015 και είναι ο μόνος Αφρικανός με τουλάχιστον 100 γκολ στην Premier League.

7. Λουίς Σουάρες | 110 ματς, 69 γκολ

Για τον Λουίς Σουάρες 22,8 εκατ. λίρες, για τον Αντι Κάρολ 35. Αυτά ήταν τα ποσά που πλήρωσε η Λίβερπουλ στις 31 Ιανουαρίου 2011 και η σύγκριση μοιάζει πολύ άσχημη πλέον. Ο Ουρουγουανός αφίχθη έχοντας βρεθεί στο στόχαστρο όλου του πλανήτη για το χέρι του στο Μουντιάλ 2010 που έφερε τον αποκλεισμό της Γκάνας, ενώ είχε μία καμπάνα και επειδή είχε δαγκώσει έναν αντίπαλο του στα χρόνια του Αγιαξ. Ο Σουάρες δεν σκόραρε με τρελό ρυθμό από το ξεκίνημα, στη σεζόν 2011-12 έβαλε 11 γκολ, αν και είχε 8 δοκάρια. Στη συνέχεια υπήρξαν νέα προβλήματα με την τιμωρία για ρατσιστική επίθεση στον Πατρίς Εβρά ή για το δάγκωμα και στον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς της Τσέλσι. ενώ το 2013 ήρθε η πρόταση της Αρσεναλ, ύψους 40.000.001 λιρών, έχοντας σκοράρει 23 φορές στο πρωτάθλημα. Η καλύτερη του σεζόν ήταν η επόμενη πάντως, τελευταία στη Λίβερπουλ, όταν έβαλε 31 γκολ σε 33 ματς πρωταθλήματος, αγγίζοντας τον τίτλο με τους Reds.

6. Ντένις Μπέργκαμπ | 315 ματς, 87 γκολ

«Είναι σαν να λύνεις ένα παζλ. Πάντα είχα στο μυαλό μου μια εικόνα του πώς θα είναι όλα 2-3 δευτερόλεπτα μετά»... Ο Ντένις Μπέργκαμπ ήταν ένα βήμα μπροστά από όλους. Αποκτήθηκε επί ημερών Μπρους Ρίοχ και συνδύασε εξυπνάδα και κομψότητα, έχοντας τελικά 87 γκολ και 94 ασίστ, συνεργαζόμενος με τον Ιαν Ράιτ για το πρωτάθλημα της Αρσεναλ το 1998 και μετά με τον Τιερί Ανρί για αυτό του 2002 και το αήττητο του 2004. Ο Ολλανδός αναδείχθηκε PFA Players’ Player of the Year την σεζόν 1997-98 λόγω των 16 γκολ σε 28 συμμετοχές, ενώ ο Μάρτιν Ο' Νιλ είπε ότι «το χατ-τρικ του Μπέργκαμπ στο Λεστερ-Αρσεναλ είναι το καλύτερο χατ-τρικ που είδα ποτέ». Παράλληλα, υπάρχει εκείνο το γκολ με τη Νιούκασλ, το οποίο αναδείχθηκε το καλύτερο στην ιστορία της Premier League. Η επιτυχία του Μπέργκαμπ εξέθεσε και τον Στιούαρτ Πιρς, ο οποίος σε συνέντευξη του είχε χαρακτηρίσει στοίχημα την απόκτηση του Ολλανδού από την Ιντερ για 7,5 εκατ. λίρες. «Θα έπαιρνα τον Κόλιμορ αντί για τον Μπέργκαμπ. Ακόμη και για 1 εκατ. λίρες, η Λίβερπουλ έχει κάνει ένα πολύ καλύτερο deal από την Αρσεναλ», έλεγε στη The Sun. Εκανε λάθος. Μεγάλο λάθος.

