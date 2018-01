Top-5: Αστέρες που «καταστράφηκαν» στη Αγγλία

Σεργκέι Ρεμπρόφ (Τότεναμ, Γουέστ Χαμ)

Δεν ήταν ο πρώτος που δεν τα πήγε καλά με τον Τζορτ Γκρέιαμ ή τον Γκλεν Χοντλ, αλλά η αποτυχία του Ρεμπρόφ να συνεννοηθεί με δύο προπονητές στον πάγκο της Τότεναμ εξαφάνισε τις ελπίδες του για επιτυχημένη καριέρα. Ο απολογισμός των 10 γκολ σε 59 ματς πρωταθλήματος (και ένας αποτυχημένος δανεισμός στη Φενέρμπαχτσε) ήταν θετικός σε σχέση με τα 2 γκολ σε 33 εμφανίσεις με τη Γουέστ Χαμ. Καμία απορία, επομένως, για το γεγονός ότι ο μικροσκοπικός Ουκρανός ανυπομονούσε να επιστρέψει στη Ντιναμό Κιέβου το 2005, το κλαμπ όπου είναι επιτυχημένος ως προπονητής από το 2014.

Αντρέι Σεφτσένκο (Τσέλσι)

Προσωπικό δώρο του ιδιοκτήτη Ρομάν Αμπράμοβιτς, η μεταγραφή των 30 εκατ. λιρών το 2006 -ποσο ρεκόρ για την Αγγλία τότε- υποτίθεται ότι θα ήταν δώρο στον Ζοσέ Μουρίνιο. Τελικά ο πρώην γκολτζής των Ντιναμό Κιέβου και Μίλαν ήταν μια απόλυτη αποτυχία στο Stamford Bridge, σκοράροντας μόλις 9 φορές σε 47 ματς πρωταθλήματος. «Δεν ταίριαξα με το στυλ της Τσέλσι ούτε για ένα δευτερόλεπτο», παραδέχθηκε ο Ουκρανός, ο οποίος επέστρεψε στη Μίλαν για την σεζόν 2008-09 και μετά έκλεισε την καριέρα του στο πρώτο του κλαμπ στο Κίεβο.

Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι)

«He's a f**king great player», ενημέρωσε ευγενικά ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον ένα γκρουπ δημοσιογράφων που τόλμησε να αμφισβητήσει την ικανότητα του Βερόν να προσαρμοστεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο. «And you are all f**king idiots», συμπλήρωσε. Οι αμφισβητίες είχαν ένα point, όμως. Ο Αργεντίνος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο Old Trafford μετά την ακριβή μεταγραφή του από την Λάτσιο, παρά τις κάποιες εκλάμψεις της ιδιοφυίας του. Η θητεία του στην Τσέλσι ήταν ακόμη χειρότερη: Ο Βερόν έπαιξε μόλις 14 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, πριν επιστρέψει στην Ιταλία το 2004.

Ρομπέρτο Σολδάδο (Τότεναμ)

Ο Ισπανός εκτελεστής έβαζε γκολ για πλάκα στη Βαλένθια, 81 σε 141 ματς για να είμαστε ακριβείς, αναγκάζοντας την Τότεναμ να να επενδύσει πάνω του ένα μεγάλο μέρος (σχεδόν 26 εκατ. λίρες) των χρημάτων που πηρε από την πώληση του Γκάρεθ Μπέιλ. Παρά το γεγονός ότι πέτυχε το νικητήριο γκολ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο ντεμπούτο του όμως, η φόρμα του Σολδάδο σύντομα χάθηκε και μια διετία μετά ήταν ξανά στη La Liga.

Ραδαμέλ Φαλκάο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι)

Για τα στάνταρντ οποιουδήποτε φορ, τα 4 γκολ σε 29 ματς δεν είναι τίποτα. Αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι έπαιρνε 285 χιλ. λίρες την εβδομάδα, τότε η θητεία του Φαλκάο στο Old Trafford μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο καταστροφική. Ο δανεισμός που ακολούθησε στην Τσέλσι, όπου έβαλε ένα γκολ σε 10 συμμετοχές, τον έφερε ακόμη πιο μακριά από τις ημέρες του στην Ατλέτικο Μαδρίτης.