Τα 25 καλύτερα ματς του Champions League (5-1)

5. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Μίλαν 4-0

Προημιτελικά, δεύτερο σκέλος, 2003-04

Καμία ομάδα δεν είχε καταφέρει ποτέ να ανατρέψει διαφορά τριών γκολ από το πρώτο παιχνίδι στο Champions League και η Ντεπορτίβο το έκανε στο Riazor κόντρα στην κάτοχο του τίτλου, Μίλαν. Ο προπονητής, Χαβιέρ Ιρουρέτα, είδε όνειρο και το πρωί του αγώνα έπεισε τους παίκτες του ότι θα προκριθούν. Με τους Βάλτερ Παντιάνι, Χουάν Κάρλος Βαλερόν και Αλμπερτ Λούκε να σκοράρουν, η Ντέπορ πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 3-0 υπέρ της. Στο δεύτερο μέρος ο Φραν πέτυχε γκολ στο 76’ για να ολοκληρώσει τον εφιάλτη της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι με το τελικό 4-0. «Το παιχνίδι πήγε έτσι ακριβώς όπως το ονειρεύτηκα» είπε μετά το τέλος του αγώνα ο Ιρουρέτα. «Ηταν σχεδόν ακατόρθωτο αλλά κάναμε ένα εκπληκτικό πρώτο μέρος και πετύχαμε τα τρία γκολ που χρειαζόμασταν».

4. Μίλαν - Μπαρτσελόνα 4-0

Τελικός, 1993-94

«Είστε καλύτεροι από αυτούς». Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Γιόχαν Κρόιφ, φώναξε στους παίκτες του πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. «Θα νικήσετε». Οι παίκτες που είχαν κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών δύο χρόνια νωρίτερα και τέσσερα σερί πρωταθλήματα στην Ισπανία, μέτρησαν πολύ τα λόγια του. «Είχαμε υπερβολική αυτοπεποίθηση» λέει ο δεξιός μπακ, Αλμπερτ Φερέρ, στο FFT. «Θεωρούσαμε ότι αν παίζαμε στο 60-70% θα νικούσαμε». Ο κεντρικός αμυντικός, Μιγκέλ Ανχελ Ναδάλ, θυμάται την ομάδα να έχει «σίγουρη» τη νίκη στον τελικό, ειδικά από τη στιγμή που μπροστά υπήρχαν οι παγκόσμιας κλάσης επιθετικοί, Χρίστο Στόιτσκοβ και Ρομάριο. Ο Φάμπιο Καπέλο είχε διαφορετική ιδέα και η Μίλαν με destroyer τον Μαρσέλ Ντεσαγί δεν επέτρεψε στο κέντρο της Μπαρτσελόνα να περάσει μπάλες στην επίθεση. Ο Ντανιέλε Μασάρο πέτυχε δύο γκολ, ο Ντέγιαν Σαβίσεβιτς ένα από τα κορυφαία που έχουμε δει σε τελικό και ο Ντεσαγί έγραψε το τελικό 4-0. «Ο Ντέγιαν ήταν ο παίκτης με τον οποίο είχα τους περισσότερους τσακωμούς» είπε το 2008 ο Καπέλο. «Προπονούνταν δύσκολα και όταν ήταν στο γήπεδο όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να δουλεύουν διπλά, όμως το ταλέντο του ήταν εκπληκτικό». Το γκολ του στο 47’ με μυθική λόμπα ήταν ένα σαν και αυτά που υποτίθεται θα έβαζε η Μπαρτσελόνα. Η Dream Team του Κρόιφ δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια.

3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν Μονάχου 2-1

Τελικός, 1998-99

Τα πρώτα 90 λεπτά του τελικού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν από κάποιον ως ο επιτάφιος του Αλεξ Φέργκιουσον, όμως η ιστορία δεν γράφτηκε έτσι. Η Μπάγερν σκόραρε νωρίς με το φάουλ του Μάριο Μπάσλερ και είχε δύο δοκάρια, ενώ η Γιουνάιτεντ ελάχιστα πράγματα να δείξει επιθετικά. Στις καθυστερήσεις συνέβη το απίστευτο. Το κόρνερ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και ένα… τσαφ από τον Γκιγκς έδωσαν στον Τέντι Σέριγχαμ την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και από νέο κόρνερ ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ έκανε το 2-1. Ακολούθησε η σκηνή που ο Νορβηγός σέρνεται στα γόνατα και ο διαιτητής, Πιερλουίτζι Κολίνα, είχε περιγράψει ως τον «βρυχιθμό του λιονταριού». Ο Σάμουελ Κουφούρ έπεσε στο έδαφος σε πλήρη απογοήτευση ύστερα από τα δύο λεπτά που έγραψαν ιστορία.

2. Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 6-1

Φάση των 16, δεύτερο σκέλος, 2016-17

«Είναι ένα τρελό σπορ» είπε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Λουίς Ενρίκε, μετά το τέλος του αγώνα. «Θα ήθελα να κλάψω αλλά δεν βγαίνουν δάκρυα». Η Μπαρτσελόνα έπαιζε για την τιμή της αφού είχε χάσει στο πρώτο σκέλος με 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως βρέθηκε να προηγείται με 3-0 στο 50’ χάρη σε γκολ του Σουάρες, αυτογκόλ του Κουρζάβα και πέναλτι του Μέσι. Οι ελπίδες στο Camp Nou φάνηκε ότι χάθηκαν στο 62’ με το γκολ του Εντινσον Καβάνι και… είχαν χαθεί εντελώς καθώς στο 89’ το σκορ παρέμενε στο 3-1. Ενας άνθρωπος όμως πίστεψε. Ο Νεϊμάρ έκανε με φάουλ το 4-1 και στο 91’ με πέναλτι που δεν υπήρξε ποτέ, από βουτιά του Σουάρες, έφερε την πρόκριση σε απόσταση ενός γκολ. Στο 95’ ο Βραζιλιάνος έκανε την μπαλιά και ο Σέρτζι Ρομπέρτο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 6-1 προκαλώντας ντελίριο στους οπαδούς. Μόνο ο Ζεράρ Πικέ φάνηκε να ξέρει πως να αντιδράσει. «Θα γίνει πολύς έρωτας απόψε».

1. Μίλαν - Λίβερπουλ 3-3 (2-3 πέναλτι)

Τελικός, 2004-05

«Δεν θα μπορούσες να γράψεις το σενάριο» είναι το πιο χαζό κλισέ στο άθλημα, όμως το θαύμα της Κωνσταντινούπολης - το οποίο θα μνημονεύεται για πάντα - παραμένει το πιο κινηματογραφικό φινάλε. Η Λίβερπουλ είχε κάποιους παίκτες με ταλέντο στη συνθεσή της, όμως και παίκτες όπως οι Τζίμι Τραορέ και Στιβ Φίναν ενώ στην απέναντι πλευρά υπήρχαν οι Μαλντίνι, Νέστα, Πίρλο Γκατούζο, Σεβτσένκο, Ζέεντορφ, Καφού. Αυτό το ρόστερ εκείνη τη χρονιά τερμάτισε 37 πόντους πίσω από την Τσέλσι στην Premier League. Αφού ο Μαλντίνι σκόραρε στην πρώτη επίθεση της Μίλαν, ο Κακά έκανε ό,τι ήθελε και ο Κρέσπο έβαλε ακόμα δύο γκολ. Στο ημίχρονο οι οπαδοί των Reds τραγουδούσαν το you ‘ll never walk alone και αυτό έδειχνε περισσότερο πίστη και όχι ελπίδα. Ομως όταν το δεύτερο μέρος ξεκίνησε επικράτησε μια τρέλα και με γκολ των Τζέραρντ, Σμίτσερ και Τσάμπι Αλόνσο η Λίβερπουλ ισοφάρισε σε 3-3 μέσα σε 6 λεπτά. Οσο τα πέναλτι πλησίαζαν, η ένταση ήταν μεγάλη και ο Γιέρζι Ντούντεκ με στιλ Γκρόμπελαρ απέκρουσε το πέναλτι του Αντρέι Σεβτσέσκο. Το Kop τρελάθηκε και η Λίβερπουλ κατέκτησε το 5ο Κύπελλο Πρωταθλητριών της ιστορίας της.

