O Eντερσον αποκλειστικά στο FourFourTwo

Θα περίμενε κανείς από έναν νεαρό Βραζιλιάνο το να έχει ως κορυφαία στιγμή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μία στιγμή επίδειξης ποδοσφαιρικών ικανοτήτων ή ένα γκολ που σπανίως βλέπει κανείς. Κάτι από Ρονάλντο, Ριβάλντο ή Ροναλντίνιο ίσως. Όμως ο Έντερσον Σαντάνα Μοράες, όπως πολλοί γκολκίπερ, είναι διαφορετικός.

«Η κορυφαία μου στιγμή ήταν όταν ο Μάρκος έβγαλε την εκτέλεση του φάουλ του Όλιβερ Νόιβιλ στο τελικό του Μουντιάλ του 2002», τονίζει ο νέος ήρωας της Σίτι στο Four Four Two από το προπονητήριο της ομάδας για να συμπληρώσει: «Ήταν μια πολύ δυνατή επέμβαση. Με στιγμάτισε»!

Ο 24χρονος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να εκτιμήσει ότι ο Μάρκος με τα ακροδάχτυλά του κράτησε το μηδέν για τη Βραζιλία και έδωσε το 5ο Παγκόσμιο στην πατρίδα του. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο και γνώρισμα του γεννημένου στο Σάο Πάολο εκτός από την... συλλογή με τα τατουάζ του έχει και την ακρίβεια που βγάζει μακρινές πάσες, αλλά και το πως αποκρούει την μπάλα.

Στην διάρκεια της προετοιμασίας, όταν η Σίτι πήγε στις ΗΠΑ για μία σειρά αγώνων στο International Champions Cup ο Βραζιλιάνος έγινε viral με μία τρομερή μπαλιά 90 γιάρδων που έβαλε σε θέση για γκολ τον Αγουέρο (σκόραρε με την Τότεναμ στο Τενεσί). Πέντε μήνες μετά στην Πρέμιερ σε ματς με την ίδια ομάδα είχε μία τρομερή μακρινή μπαλιά στον Στέρλινγκ. Δεν είναι υπερβολή το να τονιστεί πως έχει κάνει μεγάλη διαφορά με τον τρόπο που στέλνει την μπάλα στον συμπαίκτη του. Μία διπλή επέμβαση σε Λουκάκου και Μάτα οδήγησε στη νίκη την ομάδα του στο 2-1 με την Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο. Μπορεί ο καιρός να μην του αρέσει στην Αγγλία, ωστόσο ο ίδιος περνάει πολύ καλά στο Μάντσεστερ. Με την Σίτι να γράφει ιστορία και να έχει νέες επιτυχίες ποιος μπορεί να του προσάψει κάτι;

- Μεγάλωσες στο Σάο Πάολο είσαι παίκτης που έμαθε ποδόσφαιρο στον δρόμο;

Ναι έμαθα μπάλα στους δρόμους παίζοντας με τους φίλους μου. Προφανώς ήταν με γυμνά πόδια και πολλές φορές γυρνούσα σπίτι με τα νύχια μου χτυπημένα ή να... κρέμονται! Ήταν ευτυχισμένα παιδικά χρόνια και το διασκέδαζα πολύ. Το πάθος μου για το ποδόσφαιρο ξεκίνησε εκεί, στον δρόμο κι ευχαριστώ τον Θεό που έγινε επάγγελμά μου.

- Πότε άρχισε να μοιάζει με καριέρα και όχι διασκέδαση για σένα το ποδόσφαιρο;

Πολύ γρήγορα για να είμαι ειλικρινής. Ήμουν 11 όταν υπέγραψα στη Σάο Πάολο. Ακόμα και τότε έχανα μαθήματα για να παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου για διασκέδαση. Η ζωή μου ήταν μεταξύ σχολείου και ποδοσφαίρου. Αλήθεια δεν έκανα κάτι άλλο. Μετά το σχολείο έτρωγα λίγο και μετά έπαιζα ποδόσφαιρο το υπόλοιπο της ημέρας. Μετά πήγαινα στο κρεβάτι για να σηκωθώ την επόμενη μέρα πάλι για ποδόσφαιρο.

- Πόσο άλλαξε την ρουτίνα σου η ένταξή σου σε ομάδα στη Βραζιλία;

Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να πάρω αρκετά λεωφορεία για να πάω στο προπονητικό κέντρο. Η διαδρομή μου ήταν δύο ωρών κι αυτό μόνο για να πάω. Είχα έναν συμπαίκτη που κάναμε μαζί την διαδρομή, αλλά μετά η ομάδα τον αποδέσμευσε και ταξίδευα μόνος μου. Συνέχισα να το κάνω διότι ήμουν αφοσιωμένος στον στόχο μου. Στο τέλος όλες οι προσπάθειές μου επιβραβεύτηκαν.

- Όταν αποχώρησες από την Σάο Πάολο το 2009 πως ένιωσες;

Ήταν πολύ σκληρό όλο αυτό. Μην ξεχνάτε ήμουν μόλις 15 ετών. Δεν ήμουν σπίτι όταν κάλεσαν την μητέρα μου από την ομάδα. Δεν ήμουν στα πλάνα του συλλόγου πια και όταν γύρισα σπίτι η μητέρα μου δεν ήξερε πως να μου το πει για το χειριστώ. Όταν τελικώς μου το είπε αναστατώθηκα. Βγήκα έξω από το σπίτι και ξέσπασα σε κλάματα. Οι γονείς μου όμως με στήριξαν και μου ξεκαθάρισαν ότι δεν ήρθε το τέλος. Τουλάχιστον προσπάθησαν να με πείσουν για αυτό. Μου είπαν ότι θα πρέπει να δω αυτήν την στιγμή ως μία ευκαιρία να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Γύρισα ξανά στην τοπική ποδοσφαιρική Ακαδημία κι έναν μήνα μετά είχαν πρόταση να πάω στην Ευρώπη.

- Πόσο παράξενο ήταν να μην είσαι αποδεκτός στην Σάο Πάολο και μετά να δέχεσαι πρόταση από μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη;

Δεν μπορούσα να το πιστέψω αρχικά. Ήταν σαν ένα σοκ για μένα. Το όνειρο κάθε πιτσιρικά ήταν να παίξει στην Ευρώπη και εγώ είχα την ευκαιρία να κάνω πράξη τα όνειρά μου κι από πολύ νωρίς να κάνω καριέρα. Πραγματικά ήμουν ενθουσιασμένος με την πρόκληση και πάλι οι γονείς μου με στήριξαν πολύ. Για να είμαι δίκαιος δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ στην Πορτογαλία. Η Βραζιλία έχει την ίδια γλώσσα και παρόμοιες συνήθειες στο φαγητό και γενικά παρόμοια πράγματα στη διατροφή. Ο καιρός είναι καλός και υπάρχουν αρκετοί Βραζιλιάνοι. Έτσι το να εγκατασταθώ εκεί δεν ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο. Έμενα στην Ακαδημία της Μπενφίκα και είχα ότι χρειαζόμουν.

- Όμως και πάλι η οικογένειά σου ήταν μακριά.

Ο πατέρας μου μετακόμισε μαζί μου και έμεινε για λίγο όμως μετά έπρεπε να γυρίσει λόγω της δουλειάς του. Ήταν το πιο σκληρό και δύσκολο πράγμα να είμαι μακριά από την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Όταν είσαι μικρός και δεν μπορείς να δεις τους γονείς σου είναι σκληρό και δύσκολο. Είχα βέβαια συνέχεια επικοινωνία μαζί τους.

- Όταν γύρισες στην Μπενφίκα το 2015 μετά από το πέρασμά σου σε Ριμπειράο και Ρίο Άβε ήσουν δίπλα στον Ζούλιο Σέζαρ. Πως ήταν;

Έμαθα πολλά από εκείνον. Ήταν τόσο έμπειρος και τα είχε ξεπεράσει όλα. Είχε περάσει πολλά. Μου εξήγησε το τι είχε βιώσει στην καριέρα του. Προσπάθησα να απορροφήσω όσα περισσότερα μπορούσα σε επίπεδο γνώσεων. Ακόμα και όσα μου είπε για τις καλές και κακές του εμπειρίες και αναμνήσεις. Προσπάθησα ώστε να μάθω και από τα λάθη που έκανε για να μην τα κάνω και εγώ και με βοήθησε πάρα πολύ. Ο Ζούλιο πάντα με συμβούλευε και με βοήθησε πολύ στην Μπενφίκα.

- Τι συμβουλή σου έδωσε ο Σέζαρ;

Θυμάμαι που του είπα το όνειρό μου να παίξω στην Αγγλία. Πάντα αγαπούσα και λάτρευα το πρωτάθλημα της Πρέμιερ. Ο Ζούλιο μου είπε ότι εάν πήγαινα ποτέ εκεί οι πιθανότητες να πετύχω ήταν πολλές, επειδή είμαι καλός με τις μακρινές μπαλιές και έχω τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και την ανάλογη φυσική κατάσταση.

- Τι θυμάσαι από το ντεμπούτο σου στην Μπενφίκα με την Σπόρτινγκ σε μία... μάχη τίτλου;

Ναι το θυμάμαι το ματς. Ο Ζούλιο Σέζαρ είχε χτυπήσει σε μία προπόνηση και προσπάθησε να ανακάμψει και να επανέλθει. Όμως δυστυχώς για εκείνον και ευτυχώς για μένα δεν τα κατάφερε, οπότε πήρα την πρώτη μου ευκαιρία σε έναν πολύ σημαντικό αγώνα. Ημασταν έναν πόντο πίσω από την Σπόρτινγκ πριν το ντέρμπι οπότε ξέραμε πως έπρεπε να πάρουμε προβάδισμα στην διεκδίκηση του τίτλου. Ο Ζούλιο μου είπε 'πήγαινε εκεί έξω και... διέλυσέ τα όλα αγόρι μου. Κάνε την διαφορά'. Νομίζω ότι πήγα καλά (σ.σ. η Μπενφίκα νίκησε 1-0). Αυτό μπορούμε να το πούμε και από την άποψη πως κερδίσαμε τον αγώνα και τον τίτλο. Η ομάδα έγινε πολύ πιο ισχυρή μετά από αυτήν τη νίκη. Συνεχίσαμε και πήραμε τον τίτλο στο τέλος.

- Είναι αλήθεια πως έπαιζες ακραίος αμυντικός όταν ήσουν μικρός; Πως έπαιζες αριστερά; Γιατί προτίμησες τα γάντια του γκολκίπερ;

Ναι είναι αληθές. Όμως η ζωή ενός αριστερού μπακ δεν είναι καθόλου εύκολη. Δεν είχα ακριβώς στο μυαλό μου το να... κυνηγάω γρήγορους εξτρέμ και δεν ήταν εύκολο να καλύπτω χώρους και να τους κλείνω καλά. Μετά μίλησα με τον προπονητή μου και του είπα ότι θέλω να αγωνιστώ ως γκολκίπερ. Πήγα ιδιαίτερα καλά στην πρώτη προπόνηση. Ήταν σαν έρωτας με την πρώτη ματιά. Από εκεί άρχισα να αναπτύσσω το στιλ μου κι ευτυχώς τα κατάφερα και εξελίχθηκα.

- Σε έχουμε δει να βγαίνεις εκτός περιοχής και να βγάζεις μπαλιές. Είναι εντολή του Γκουαρδιόλα;

Κάνουμε σοβαρή δουλειά στο πως θα βγω στο ένα τρίτο του γηπέδου. Ειδικά πριν τις ημέρες των αγώνων. Αυτό με βοηθάει πολύ. Οι συμπαίκτες μου επίσης μου δίνουν πολύ την μπάλα και αυτό που κάνει την... ζωή πιο εύκολη.

- Ο Γκάρι Νέβιλ θεωρεί πως έχεις ταλέντο με την μπάλα στα πόδια και ότι μπορείς να παίξεις στο κέντρο.

Θα έλεγα πως συμφωνώ μαζί του. Στις Ακαδημίες της Μπενφίκα όταν αγωνιζόμουν και κάποιος έλλειπε με φώναζαν για να είμαι στο κέντρο και ήμουν αξιοπρεπής. Δεν θεωρώ ότι εκτέθηκα παίζοντας εκεί. Οπότε εάν χρειαστεί πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν θα είναι εύκολο ειδικά στην Πρέμιερ αλλά θεωρώ πως μπορώ να ανταποκριθώ στην πρόκληση.

- Κάνεις συγκεκριμένη προπόνηση για να τελειοποιήσεις τις μακρινές σου πάσες και γενικά τις μπαλιές σου;

Όχι. Το έκανα πολύ στις Ακαδημίες και τις ομάδες Νέων της Μπενφίκα που ήμουν. Νομίζω ότι είναι έμφυτο ταλέντο. Ότι το είχα ως ικανότητα. Πάντα ένιωθα άνετα και καλά με την μπάλα στα πόδια και αυτό με βοηθάει στην διάρκεια των αγώνων. Είναι κάτι που το δούλευα από τότε που ήμουν στη Σάο Πάολο και με τον καιρό το βελτίωσα. Ακόμα και στην Ακαδημία της περιοχής μου προσπαθούσα να δείξω τις ικανότητές μου με την μπάλα στα πόδια. Επίσης σκόραρα αρκετές φορές με εκτελέσεις φάουλ!

- Έχουμε ακούσει για τις... θανατηφόρες εκτελέσεις σου. Έχεις επηρεαστεί από τον Ροτζέριο Σένι, τον γκολκίπερ της Σάο Πάολο που σκοράρει;

Όχι πολύ. Για να είμαι ειλικρινής άρχισε πριν ενταχθώ στην ομάδα. Ένας προπονητής μου με ενθάρρυνε να το κάνω. Στην αρχή δεν ήθελα να κάνω ελεύθερα έτσι ή να σουτάρω αλλά με πίεσε. Μετά άρχισα να σκοράρω και αυτό άλλαξε. Αλλά δεν το κάνω πια. Η Σίτι έχει πολλούς σπεσιαλίστες σε αυτό.

- Δεν θα σε δούμε δηλαδή σε εκτελέσεις στη Σίτι; Ούτε καν εάν κρίνεται ο τίτλος;

(σ.σ. γελάει). Δεν νομίζω. Φοβάμαι πως όχι. Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες μπροστά από εμένα για αυτό.

- Πως είναι να δουλεύεις με τον Γκουαρδιόλα;

Δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι θα είχα τέτοια ευκαιρία στην καριέρα μου. Για μένα είναι ο καλύτερος τεχνικός στον κόσμο και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς εύκολα βλέποντας τις εμφανίσεις της Σίτι φέτος. Από το πως παίζουμε μέχρι το πως δουλεύουμε στις προπονήσεις. Προφανώς και η ομάδα έχει πολύ ταλέντο, όμως ο Πεπ ανεβάζει πολύ το επίπεδο και την ποιότητα της ομάδας μέσω της δουλειάς του.

- Πολλοί λένε πως ο τίτλος έχει κριθεί. Τι λέτε εσείς στα αποδυτήρια με τον προπονητή;

Είμαστε όλοι πολύ επαγγελματίες κι επικεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς. Αυτό κοιτάμε κάθε φορά. Προφανώς και ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό προβάδισμα, αλλά ειδικά στην Αγγλία κάθε ματς είναι άκρως ανταγωνιστικό και όλα μπορούν να συμβούν. Όταν έχεις αυτό στο μυαλό είσαι ήρεμος και κρατάς τα πόδια σου στο έδαφος. Όλοι μας παραμένουμε όσο πιο ταπεινοί και ήρεμοι γίνεται. Πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο και να συνεχίσουμε να νικάμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η κούρσα του τίτλου δεν έχει τελειώσει, όμως ελπίζουμε πως σύντομα θα έχουμε αποκτήσει το δικαίωμα να αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε γι αυτό.

- Τι πιστεύεις πως μπορεί να πετύχει η Σίτι φέτος;

Ο στόχος μου ήταν πάντα όπου βρισκόμουν το να κερδίζουμε κάθε διοργάνωση που παίζουμε. Στην Σίτι τα πράγματα δεν είναι αλλιώς ως προς αυτό το σκέλος. Νομίζω ότι εχουμε κάνει ξεκάθαρο πως θέλουμε να κερδίσουμε σε κάθε θεσμό που είμαστε και έχουμε την δυνατότητα να το πετύχουμε. Αν συνεχίζουμε να παίζουμε έτσι μπορούμε. Έχουμε την δυνατότητα να πετύχουμε πολλά κατά την γνώμη μου. Η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τίτλους στην τροπαιοθήκη μας. Υπάρχει επίσης ένα Παγκόσμιο φέτος. Αν πετύχουμε πολλά με την Σίτι αυτό θα ανεβάσει το ηθικό και την ψυχολογία όλων για τις Εθνικές τους ομάδες.

- Θεωρείς πως εάν κερδίσεις τίτλους με την Σίτι αυτό θα είναι το... κλειδί για την Εθνική Βραζιλίας;

Κάθε παίκτης οφείλει να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, ανεξάρτητα με το πως είναι σε μία ομάδα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσω καλά αυτό που κάνω κι αν μου δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία θα επιδιώξω να παίξω όσο πιο καλά μπορώ. Προς το παρόν ο Άλισον πηγαίνει πολύ καλά στην Ρόμα και στην Εθνική. Η Βραζιλία κατά την γνώμη μου έχει πολύ ταλέντο σε αυτήν την θέση. Ο κόουτς Τίτε μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδια σχετικά με τις επιλογές του για τον τερματοφύλακα.

- Πως έχει βρεις το Μάντσεστερ έως τώρα;

Είναι σίγουρα διαφορετικό από την Λισσαβώνα. Πολύ διαφορετικό. Ο καιρός είναι πιο μουντός και σίγουρα οι συνθήκες από αυτήν την άποψη πιο δύσκολες όμως άλλα... εμπόδια ή δυσκολίες δεν είχα. Ήμουν λάτρης της Πρέμιερ για χρόνια κάτι που με βοήθησε πολύ. Ήδη ήξερα το επίπεδο των αγώνων και το τι θα συναντούσα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να εγκατασταθώ. Έχει κρύο και βροχή και δεν είναι κάτι εύκολο αλλά νιώθω σαν στο σπίτι μου. Να είμαστε ειλικρινείς: με τις συνθήκες και όσα σου προσφέρει η Σίτι δεν υπάρχει περίπτωση να μην απολαμβάνεις το να δουλεύεις εκεί και να εξελίσσεσαι ως παίκτης κάθε μέρα.

- Έχεις πλέον 35 τατουάζ. Πότε έκανες το πρώτο και μήπως σκοπεύεις να κάνεις άλλα;

Πάντα μου άρεσαν πολύ τα τατουάζ. Ήθελα να κάνω από πολύ μικρός, αλλά τότε δεν μπορούσα να το... χαράξω στο κορμί μου. Όταν ήμουν στο σχολείο ζωγράφιζα στο δέρμα μου με ένα στυλό και έλεγα στους συμμαθητές μου πως σύντομα θα είχα ένα αληθινό τατουάζ. Όταν πήγα στην Ευρώπη και ήμουν μακριά από τους γονείς μου είπα 'τώρα είναι η ευκαιρία μου'. Αρχικά έκανα ένα τατουάζ αφιερωμένο σε εκείνους. Χάρηκαν πολύ και σαν μου έδωσαν το ΟΚ έτσι. Είναι ένα πάθος για μένα εκτός από την οικογένειά μου και το ποδόσφαιρο. Λατρεύω τα τατουάζ και μην ανησυχείτε. Έχω χώρο ακόμα και για άλλα.