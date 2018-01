Social media: «Το τέλειο εργαλείο στο ποδόσφαιρο»

Τα social media αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της λειτουργίας, αλλά και της ταυτότητας ενός συλλόγου. Η σημασία τους έχει ξεπεράσει την απλή επικοινωνία, που αποτελεί ακόμα βασικό συστατικό της επιτυχίας, καθώς συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό και στη διεύρυνση της οπαδικής βάσης, όπως και στην εμπορική εκμετάλλευση, προσφέροντας νέους τρόπους εσόδων. Η ταύτιση του κόσμου έχει αποδειχθεί εντυπωσιακή.

Οι διάφορες πλατφόρμες (Facebook, Twitter, Instagram οι κυριότερες) προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες, αρκεί να μπορείς να τις εκμεταλλευτείς. Και λίγες ομάδες τα έχουν καταφέρει σε τέτοιο βαθμό όπως η Γκλάντμπαχ. Το FourFourTwo του gazzetta.gr συνομίλησε με τον Andreas Cüppers, τον υπεύθυνο των social media της Μπορούσια, για τον όλο και πιο σημαντικό ρόλο τους στο ποδόσφαιρο και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως τρόπος άμεσης επικοινωνίας με τους οπαδούς έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο. Αποτελούν, λοιπόν, τα social media το ιδανικό εργαλείο για να χτίσεις σχέσεις με ένα όλο και μεγαλύτερο κοινό; «Τα social media έχουν γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους επικοινωνίας με τους οπαδούς. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ένα τεράστιο κοινό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορείς να προσφέρεις περιεχόμενο άμεσα και σε τέτοια έκταση για 24 ώρες τη μέρα. Δεν πρόκειται να βρούμε τέτοια ανταπόκριση μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω κάποιου άλλου τρόπου εκτός των social media. Και είναι πολύ φθηνό και απλό να τα χρησιμοποιήσεις», τονίζει αρχικά ο Cüppers.

«Φυσικά, μας βοηθούν πολύ να χτίσουμε επαφές με τους οπαδούς, ειδικά εκείνους που βρίσκονται εκτός Γερμανίας. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε γνωστό το όνομα του συλλόγου μας και να προσφέρουμε περιεχόμενο σε ανθρώπους, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν μεγάλη επαφή μαζί μας. Είναι το τέλειο εργαλείο για να χτίσουμε νέες σχέσεις, αλλά και να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες», καταλήγει.

If you happen to find our defence, please forward it to Mönchengladbach — Gladbach (@borussia_en) September 25, 2017

Αν παρακολουθήσεις τον λογαριασμό της Γκλάντμπαχ στις διάφορες γλώσσες της, θα παρατηρήσεις μεγάλη διαφορά στο ύφος και στον τρόπο επικοινωνίας. Μπορεί να φαίνεται παράξενο το ότι μπαίνεις στη διαδικασία να μην μεταφράζεις απλά ένα post, αλλά να πρωτοτυπείς και να έχεις παντού «πρωτογενές» περιεχόμενο. Υπάρχει, φυσικά, καλός λόγος για αυτό. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που επικοινωνούμε μέσω των social media στη Γερμανία και στο εξωτερικό», εξηγεί ο Cüppers.

«Εντός των συνόρων ανήκουμε σε έναν από τους πιο παραδοσιακούς συλλόγους και πρέπει να έχουμε το ανάλογο ύφος. Ως οπαδός στη Γερμανία δεν περιμένεις κάτι αστείο ή «έξυπνο». Ο τρόπος επικοινωνίας είναι πιο σοβαρός σε ύφος. Σε διεθνές επίπεδο η θέση μας είναι διαφορετική. Το βλέπουμε ως πρόκληση. Στην Ευρώπη ο σύλλογος ήταν γνωστός τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, αλλά οι νεότεροι άνθρωποι δεν μας ξέρουν τόσο καλά. Μπορούμε να «προκαλέσουμε», να είμαστε πιο αστείοι, να ξεκινάμε συζητήσεις με άλλους συλλόγους. Αυτό μας βοηθάει πολύ στο να ανεβάζουμε τη δημοτικότητά μας», συνεχίζει.

Ένα παράδειγμα είναι αρκετό για να καταλάβεις το χάσμα στην κουλτούρα. Η αποδοχή του κοινού αποτελεί τον οδηγό. «Ναι, έχει να κάνει με την αποδοχή», τονίζει κατηγορηματικά ο Cüppers. «Για παράδειγμα, κερδίσαμε τη Φιορεντίνα με 4-2 και περάσαμε στην επόμενη φάση του Europa League. Ο Λαρς Στιντλ είχε πετύχει τρία γκολ. Όταν η UEFA ανακοίνωσε την ενδεκάδα της αγωνιστικής την επόμενη μέρα, η εταιρεία που χειρίζεται τους διεθνείς λογαριασμούς μας πήρε το γράφημα και έβαλε τον Στιντλ σε όλες τις θέσεις. Οι οπαδοί μας στο εξωτερικό το λάτρεψαν. Χρησιμοποιήσαμε το ίδιο γράφημα και στο γερμανικό λογαριασμό. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Κάποιοι οπαδοί, μάλιστα, παραπονέθηκαν ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό σπορ και δεν πρέπει να στεκόμαστε σε μία ατομική εμφάνιση. Το Tweet δεν είχε καμία σχέση με την επιτυχία του διεθνούς λογαριασμού. Αυτό το παράδειγμα πιθανότατα δείχνει και τη διαφορά του πώς μας βλέπουν στη Γερμανία και στο εξωτερικό».

You know you want the plural so that this can rhyme properly... pic.twitter.com/gBcb9eYOxs — Gladbach (@borussia_en) January 20, 2018

Αυτή η διαφορά είναι ακόμη πιο εμφανής ύστερα από ήττες. Οι γερμανικοί σύλλογοι δείχνουν να έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής των posts τους έπειτα από αρνητικά αποτελέσματα. Το συναίσθημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευελιξία. «Αυτό είναι ακόμη ένα σημείο στο οποίο διαφοροποιούμαστε ανάμεσα στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ συναισθηματικούς οπαδούς και, φυσικά, δεν είναι εύκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά τους ύστερα από μία ήττα. Στη Γερμανία πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, γιατί δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε το αποτέλεσμα. Σε διεθνές επίπεδο έχουμε το πλεονέκτημα ότι τα συναισθήματα δεν είναι τόσο έντονα και ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός στο χιούμορ. Προσπαθούμε, όμως, να μην είμαστε ποτέ υπερβολικοί, καθώς τα πάντα εξαρτώνται από την εμφάνιση της ομάδας».

Έτσι, η επόμενη ερώτηση είναι λογική: υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας και στρατηγική πίσω από κάθε post; «Όπως ανέφερα και προηγουμένως θέλουμε να έχουμε διαφορετικά στυλ στον τρόπο επικοινωνίας. Συχνά συζητάμε τη στρατηγική του περιεχομένου μας γιατί δεν θέλουμε το ίδιο post να δημοσιευθεί σε όλες τις πλατφόρμες των social media. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος σε κάθε πλατφόρμα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και προσπαθούμε να υιοθετήσουμε το ανάλογο στυλ. Τα Tweets πρέπει να είναι διαφορετικά σε σχέση με ένα post στο Facebook ή με μία φωτογραφία στο Instagram. Προσπαθούμε να θέσουμε κάποιους κανόνες, όταν για παράδειγμα μοιραζόμαστε ένα video μέσω Facebook ή μέσω Youtube. Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ρουτίνας, όμως, δεν είναι πάντα εύκολο να τηρούνται αυτοί οι κανόνες».

Ο αυθορμητισμός είναι κάτι λογικά που κυριαρχεί στα social media. Ενθαρρύνεται, λοιπόν, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγώνων; «Είναι μία μίξη. Έχουμε κάποιο περιεχόμενο που είναι προϊόν προεργασίας, ιδιαίτερα στα εμπορικά posts. Πολλά από τα tweets, όμως, είναι αυθόρμητα αναλόγως και της εξέλιξης του αγώνα».

Dear @Twitter. Thank you for giving us all #280characters. Our club name can finally be expressed in its full glory. Yours sincerely,

Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e.V. pic.twitter.com/FTBBJjPfxT — Gladbach (@borussia_en) November 8, 2017

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου γίνεται όλο και πιο «εμπορικός». Οι σύλλογοι πάντα προσπαθούν να αυξήσουν τις πηγές των εσόδων τους και τα social media τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί σε αυτές. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό να θεωρείται αυτοσκοπός. Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία. Η Γκλάντμπαχ ξέρει καλά αυτόν τον τομέα, καθώς πριν λίγους μήνες βραβεύθηκε για την καμπάνια #ChampionsLeak (βρέθηκε μπροστά από εταιρείες, όπως οι Deutsche Bahn, Vodafone και IKEA). «Όταν ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε τα social media ήταν ακόμη ένα εργαλείο επικοινωνίας με τους οπαδούς και ειδησεογραφίας. Ίσως για αυτό να έχουν ακόμα τόσο ισχυρό ειδησεογραφικό χαρακτήρα. Φυσικά και κατανοούμε ότι έχουμε τεράστια πρόσβαση στους οπαδούς. Οι σπόνσορες θέλουν να συμμετέχουν και έχουμε τη δυνατότητα πώλησης εισιτηρίων ή προϊόντων. Έτσι, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε αυτό το κοινό, ώστε να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Προσπαθούμε, όμως, να διατηρήσουμε τα εμπορικά posts στον κατάλληλο αριθμό γιατί θέλουμε να αυξήσουμε και άλλο τη βάση των οπαδών μας».

Ποιο είναι, λοιπόν, το κλειδί για σωστή επικοινωνία; «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μόνο ένα κλειδί για τη σωστή επικοινωνία. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους οπαδούς μας, όμως παράλληλα να το κάνουμε και με αίσθηση του χιούμορ. Αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι οι εμφανίσεις μας στο γήπεδο πρέπει να μας βοηθούν και στην επικοινωνία. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις posts ύστερα από νίκες. Και, φυσικά, ξέρουμε ότι μία νίκη επί της Μπάγερν για παράδειγμα θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερη προσοχή παγκοσμίως».

Οι ομάδες της Bundesliga και πιο συγκεκριμένα οι διεθνείς τους λογαριασμοί πάντα βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους, κάτι που φαίνεται ότι έχει κερδίσει τεράστια αποδοχή. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή και το «τρικ» έχει πετύχει απόλυτα. «Δεν μπορώ, φυσικά, να μιλήσω για άλλες ομάδες σε άλλες χώρες. Έχουμε καθιερώσει τον τρόπο που επικοινωνούμε σε διεθνές επίπεδο. Οι σύλλογοι της Bundesliga «μιλάνε» πολύ μεταξύ τους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συγκεντρώσουμε την προσοχή για ολόκληρο το πρωτάθλημα, όχι μόνο μεμονωμένα για ομάδες όπως η Μπάγερν και η Ντόρτμουντ. Έτσι, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος», σχολιάζει ο Cüppers.

Οι λογαριασμοί της Γκλάντμπαχ στα social media έγιναν παγκοσμίως διάσημοι ύστερα από το περίφημο tweet «μία γερμανική ομάδα», η συνέχεια του οποίου περιλάμβανε και τον... Τζίτζι Μπουφόν! «Ήταν το πιο διαδραστικό μας tweet και ήταν μία προσπάθεια της εταιρείας που τρέχει το διεθνή μας λογαριασμό. Παίζαμε με τη Σέλτικ για το Champions League. Και ξέρουμε ότι το πλήρες όνομα του συλλόγου, Borussia Mönchengladbach, είναι: 1. Δύσκολο να το προφέρεις και 2. Δύσκολο να το γράψεις. Την ημέρα του αγώνα λάβαμε μία φωτογραφία από μία pub στο Εδιμβούργο με την αναγγελία του παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης είχε κάνει πλάκα με την αδυναμία του να γράψει το όνομα του συλλόγου μας.

Αντί για το Borussia Mönchengladbach είχε γράψει «A German Team», «μία γερμανική ομάδα». Το θεωρήσαμε πολύ αστείο, πολύ δημιουργικό και αποφασίσαμε να το μοιραστούμε στα social media. Μέχρι και όνομα άλλαξε ο αγγλικός μας λογαριασμός: από «Γκλάντμπαχ» σε «μία γερμανική ομάδα». Το post έγινε viral. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης αναφερόμασταν στην ομάδα μας ως «μία γερμανική ομάδα». Ακόμη και η ομάδα το έκανε, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από το λεωφορείο μετά τη νίκη με 2-0. Δύο εβδομάδες αργότερα παίξαμε τον επαναληπτικό εντός έδρας και το εμπορικό μας τμήμα είχε ετοιμάσει κασκόλ με το μότο: μία γερμανική ομάδα», αποκαλύπτει ο Cüppers, πριν δώσει και τη συνέχεια με τον Μπουφόν.

Gute Torhüter gibt es viele, Legenden mit Stil nur wenige. Danke für deinen Support für #aGermanTeam, @gianluigibuffon! #Fohlenelf pic.twitter.com/rsj5XCeZgc — Borussia (@borussia) December 13, 2016

«Θυμόμασταν ότι ο Τζίτζι Μπουφόν είχε δώσει μία συνέντευξη, στην οποία έλεγε ότι πάντα του άρεσε το όνομα Borussia Mönchengladbach. Από τη στιγμή που παίξαμε με τη Γιουβέντους στο Champions League την προηγούμενη σεζόν είχαμε κρατήσει καλή επαφή με το τμήμα των media της ιταλικής ομάδας. Τους ρωτήσαμε αν θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα κασκόλ, ώστε να το δώσουν στον Μπουφόν και να βγάλουν μία φωτογραφία. Λάβαμε τη φωτογραφία, την ανεβάσαμε και με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε τον φάκελο: μία γερμανική ομάδα. Εκπλαγήκαμε, φυσικά, από την απήχηση που είχαν αυτά τα tweets. Υπήρχαν άρθρα σε όλο τον κόσμο που δεν αναφέρονταν στο ματς – επιπέδου Champions League – αλλά είχαν εστιάσει μόνο στο ότι αλλάξαμε το όνομα του λογαριασμού μας και στο πώς αντιδρούσε ο κόσμος σε αυτό. Πριν το δεύτερο ματς με τη Σέλτικ λάβαμε πολλά αιτήματα για συνεντεύξεις ακόμη και από τα βρετανικά ΜΜΕ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το «μία γερμανική ομάδα» μας έκανε πιο διάσημους».

Τέλος, με το ρυθμό που εξελίσσονται τα social media, πάντα πρέπει να έχεις προγραμματίσει τις επόμενες κινήσεις. «Πάντα σκεφτόμαστε και άλλες γλώσσες και πρέπει να τσεκάρουμε ποιες θα έχουν νόημα για εμάς. Φυσικά και θα έπρεπε να εστιάσουμε στα ιαπωνικά ή στα κορεάτικα αν αποκτήσουμε κάποιον παίκτη από αυτές τις χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε παίκτες που μιλάνε γαλλικά – από τη Γαλλία, το Βέλγιο ή την Ελβετία – και είναι πιθανό να επιλέξουμε αυτή τη γλώσσα για να επεκταθούμε στα social media», κατέληξε ο Cüppers.