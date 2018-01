Ταξίδι στο όνειρο με τον Πάνο Ρέτσο!

Η γερμανική ποδοσφαιρική αργκό είναι γεμάτη από αμετάφραστες λέξεις και φράσεις. Η λέξη «Polyvalenz» για παράδειγμα συνδέεται με τον παίκτη που είτε παίζει με άνεση σε πολλές θέσεις είτε έχει πάρα πολλές αρετές και ελάχιστες αδυναμίες. Όταν, λοιπόν, η γερμανική έκδοση του Eurosport είχε τίτλο «Gott der Polyvalenz» (σ.σ. όπου Gott=Θεός) ήταν μία προσπάθεια να συνδυάσει δύο πράγματα. Τη χώρα των Θεών και των Μύθων, Ελλάδα, από τη μία και έναν παίκτη που μπορεί να παίξει παντού από την άλλη. Ο Πάνος Ρέτσος μόλις είχε υπογράψει στη Λεβερκούζεν.

