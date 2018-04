Ντούντεκ: «Τα ματς που άλλαξαν τη ζωή μου»

Φέγενορντ - Γιουβέντους 2-0 | 26 Νοέμβριου 1997, Champions League

«Είχα μόλις ξεκινήσει την καριέρα μου στην Φέγενορντ, οπότε δεν είχα εμπειρία και χάσαμε 5-1 εκτός έδρας από μια εκπληκτική Γιουβέντους που είχε τον Ζινεντίν Ζιντάν. Στο Ρότερνταμ κανένας δεν μας έδινε πιθανότητες, όμως έκανα μερικές καλές επεμβάσεις και νικήσαμε. Ηταν ένα σημάδι για το ότι καλά πράγματα θα έρθουν για μένα στο Champions League».

Γαλλία - Πολωνία 1-0 | 23 Φεβρουαρίου 2000, Φιλικό

«Ενα από τα πρώτα μου παιχνίδια με την Πολωνία. Παίζαμε με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές και χάσαμε στο τέλος με ένα φάουλ του Ζιντάν στο οποίο η μπάλα κόντραρε. Εκανα καλό παιχνίδι και μετά το τέλος του ο Αρσέν Βενγκέρ ήρθε να με συγχαρεί. Υστερα από αυτό η Αρσεναλ προσέφερε για μένα 10 εκατ. λίρες, όμως η Φέγενορντ αρνήθηκε και έξι μήνες μετά με πούλησε στην Λίβερπουλ. Η καριέρα μου θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική».

Μίλαν - Λίβερπουλ 3-3 (2-3 πεν.) | 25 Μαΐου 2005, Τελικός Champions League

«Πιθανότατα ένα από τα πιο απίστευτα παιχνίδια στην ιστορία του αθλήματος. Ενα μάθημα για να πιστεύεις και να μην τα παρατάς ποτέ. Στο πρώτο μέρος μα σκότωσαν, όμως στο ημίχρονο οι οπαδοί της Λίβερπουλ άρχισαν να τραγουδούν το You' ll Never Walk Alone. Ο Τζέραρντ μας μάζεψε και μας είπε. «Το ακούτε αυτό παιδιά; Ας βγούμε έξω και ας τα δώσουμε όλα. Και το κάναμε. Αυτό το ματς κατά κάποιο τρόπο μας έκανε όλους αθάνατους».

Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 | 11 Μαΐου 2008, La Liga

«Ημουν η αλλαγή του Ικερ Κασίγιας στην Ρεάλ. Είχαμε κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα, οπότε έπαιξα με την Σαραγόσα εκτός. Επρεπε να νικήσουν για να παραμείνουν στην κατηγορία, όμως δεν έπαιζα συχνά και δεν ήθελα να χάσουμε. Στο δεύτερο μέρος έκανα κάποιες τρομερές επεμβάσεις. Οι παίκτες έλεγαν 'τι κάνεις; Δείξε έλεος'. Οι οπαδοί της Σαραγόσα είναι ακόμα νευριασμένοι με αυτό».