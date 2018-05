Νίκησε τον καρκίνο δυο φορές κι έσωσε την ομάδα του!

H Ροτσντέιλ κερδίζει την Τσάρλτον και το όνειρο της παραμονής στη League 1 γίνεται πραγματικότητα. Η επιτυχία είναι διπλή, αφού λυτρωτής είναι ο Τζο Τόμπσον, ο παίκτης - πρότυπο για όλο το Νησί και όχι μόνο. Το Crown Oil Arena τον αποθεώνει και η Αγγλία είναι ευτυχισμένη για τον 29χρονο που έδειξε πως οι μεγάλες νίκες έρχονται εκτός γηπέδων! Αν σε κάποιον η ζωή δεν έκανε χατίρια ήταν σίγουρα στον Τόμπσον, ο οποίος από τα οκτώ του χρόνια είχε να περάσει εμπόδια, πολύ μεγαλύτερα από το... ύψος του! Το Story του συγκλονίζει και πρέπει να... διδάσκεται σε όλες τις Ακαδημίες!

«Μπορώ ακόμα να θυμηθώ το μικροσκοπικό σπίτι στο Μπαθ. Ενα δωμάτιο για μένα και τον αδελφό μου, ένα για τη μητέρα μου. Μας ξυπνούσε από τις 4 για να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας. Δεν ήταν πάντα σε θέση να μας φροντίσει.

Δεν το συνειδητοποιούσαμε τότε, αλλά υπέφερε από διπολική διαταραχή. Θυμάμαι έντονα την ημέρα που έγινε δεκτή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ήμουν πολύ νεαρός για να καταλάβω τι συνέβαινε, αλλά για λίγο καιρό ο αδερφός μου ήμασταν υπό την προστασία γειτόνων. Ο πατέρας μου πήρε το λάθος μονοπάτι και έμπλεξε στα σκληρά ναρκωτικά. Όταν βγήκε έξω από τη φυλακή, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στην κανονική ζωή. Ετσι, αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε στο Μάντσεστερ» ήταν οι εφιαλτικές του αναμνήσεις.

Στους δρόμους του Ρότσντεϊλ η κατάσταση δεν ήταν εύκολη, αφού έπεσε θύμα ρατσιστικών επιθέσεων, αλλά δεν λύγισε. Η Γιουνάιτεντ αποδείχθηκε... καταφύγιο και το 1998 στα εννέα του χρόνια τον δέχθηκε στις ακαδημίες. Ηταν μέλος της ίδιας ομάδας Νέων με τον Ντρίνκγουοτερ και τον Κλέβερλι. Επαιξε σε όλο τον κόσμο, έγινε ο δημοφιλέστερος του σχολείου και μοίραζε... αυτόγραφα. Ενας αέρας... αλαζονείας τον είχε πλημμυρίσει, οι συμβουλές των δασκάλων δεν ήταν αρκετές να τον προσγειώσουν και δεν υπήρχε κανείς από το περιβάλλον να τον βοηθήσει να διαχειριστεί την επιτυχία! Σε αυτή την τρυφερή ηλικία ήταν μόνος...

Οι δάσκαλοί του αποδείχθηκαν σοφότεροι, η πορεία της επόμενης επταετίας δεν ήταν αυτή που ήθελε ο σύλλογος και οι ΜακΓκίνες, Γουίλαν αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε υπογραφή σσυμβολαίου! Οι δοκιμές σε Λίβερπουλ και Μπλάκμπερν δεν ήταν επιτυχημένες, ο ίδιος αναγκάστηκε να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα και να παίξει στη Ρότσντεϊλ, όπου σκόραρε στο ντεμπούτο του!

#FlashbackFriday 6 weeks after recovering from my cancer battle Positive mindset and a #wholefoodplantbaseddiet Preseason starts Mon pic.twitter.com/ppYHq5QyiF

— Joe Thompson (@JJL_Thompson) September 29, 2017