Ενας προπονητής που είχε το θάρρος και την εμπιστοσύνη για να κάνει αυτό που “είδε στον ύπνο του”

Ο Βασίλης Σαμπράκος γράφει για την διδακτική ιστορία που εξηγεί το θαύμα της Ρόμα: την επιλογή του Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο να παρατάξει μια out of the box 11αδα απέναντι στην Μπαρτσελόνα χάρη στην εμπιστοσύνη και την ενθάρρυνση που έχει από τον τεχνικό διευθυντή Μόντσι.