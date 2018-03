Μουρίνιο vs Κλοπ: Μια ματιά στη σκακιέρα

Οι μεν προέρχονται από μια ανατροπή γεμάτη ψυχή απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Οι δε από ένα εξαιρετικό σερί, που δείχνει ότι η φυγή του Κουτίνιο δεν τους επηρέασε. Το μεταξύ τους ντέρμπι δεν κρίνει τίτλο, αλλά θα παίξει ρόλο για την τελική έκβαση της Premier League. Δεν έχει σε τελική ανάγνωση και τόση σημασία ποιος θα βγει δεύτερος και ποιος τρίτος, όμως η Τότεναμ καραδοκεί και πάντα μια νίκη σε ένα ματς με τη σημασία του Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ σε ψυχολογικό επίπεδο δίνει καλή ώθηση για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Liverpool v Man. United is the most watched sports fixture on the planet pic.twitter.com/0NBq7v6f0l

— Empire of the Kop (@empireofthekop) March 9, 2018