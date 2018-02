O Ρονάλντο 300αρησε πιο γρήγορα από τον Μέσι!

Οι μαύρες μέρες της Ρεάλ ήταν άμεσα συνδεδεμένες με αυτές της ξηρασίας του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, ο CR7 είχε πέσει τόσο χαμηλά στο σκοράρισμα, που κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ ήταν σκιά του εαυτού του, σε μια βραδιά που ο ίδιος θα ήθελε να ξεχάσει... Χωρίς να έχει ούτε μία επιτυχημένη ντρίμπλα, προσπάθησε 11 φορές, αλλά η γκίνια δεν έσπασε. Μέχρι τα μέσα Γενάρη, ο 32χρονος είχε μείνει στα 4 γκολ και δεν ήταν καν ο πρώτος σκόρερ των Merengues στην La Liga.

Από τις 21 Ιανουαρίου κι έπειτα ο Κριστιάνο το πήρε πάνω του κι εντός συνόρων, μεταμορφώθηκε στον... εξωγήινο που όλος ο πλανήτης γνώριζε, πέτυχε 10 γκολ σε πέντε ματς, έφερε τη Ρεάλ ξανά στο μονοπάτι των επιτυχιών σπάζοντας παράλληλα κι ένα ρεκόρ που μέχρι πριν ένα μήνα ήταν σχεδόν... απλησίαστο!

Κόντρα στην Αλαβές ο Ρονάλντο ήταν εντυπωσιακός, πέτυχε το 299ο του γκολ στο 44ο λεπτό, έφτασε τα 300 στη La Liga στο 66ο λεπτό και θα μπορούσε να κάνει και χατ τρικ αν δεν προσέφερε δώρο στον Μπενζεμά το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του! Ο Πορτογάλος έφτασε σε αυτόν τον μαγικό αριθμό σε 285 παιχνίδια, χρειάστηκε δηλαδή εννέα σεζόν στο πρωτάθλημα, έχοντας σχεδόν ένα γκολ ανα παιχνίδι (ένα τέρμα ανά 1.05 ματς). Κάτι μοναδικό που δεν μπόρεσαν να αγγίξουν οι κορυφαίοι σκόρερ της La Liga.

O Ρονάλντο χρειάστηκε 41 λιγότερα παιχνίδια από τον Μέσι για να φτάσει τα 300 τέρματα, μιας και ο Αργεντίνος τα κατάφερε σε 326 αναμετρήσεις. Βέβαια, ο σταρ της Μπαρτσελόνα εμφανίζεται μπροστά από τον CR7 στον πίνακα των σκόρερ, έχοντας 368 τέρματα! Ο Κριστιάνο είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, έχει βρει δίχτυα απέναντι σε 31 διαφορετικούς αντιπάλους στη La Liga από τη στιγμή της άφιξής του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εξάλλου, είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της «Βασίλισσας» ο οποίος έχει φτάσει τα 300 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η κρίση, η ξηρασία του Κριστιάνο είναι πλέον κουβέντες που έχουν ξεχαστεί, ο Πορτογάλος διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, αφού και στο Champions League πήρε στις πλάτες του τη Βασίλισσα. Αλλωστε, με τα δυο του τέρματα κόντρα στην Αλαβές ισοφάρισε και τα 28 φετινά του Μέσι (πριν το ματς της Μπαρτσελόνα με την Χιρόνα) σε όλες τις διοργανώσεις , έχοντας μάλιστα επτά ματς λιγότερα από τον Αργεντίνο!

Το Champions League είναι η διοργάνωση η οποία «τρελαίνει» περισσότερο τον Ρονάλντο, αλλά από το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρτη δεν είναι το μοναδικό πράγμα από το οποίο μπορεί να πιαστεί. Κανείς δεν ξέρει το φετινό μέλλον της Βασίλισσας, αλλά ο Πορτογάλος είναι έτοιμος να αποδείξει πως γι αυτόν δεν θα μια αποτυχημένη σεζόν...

Cristiano Ronaldo is now the second player ever to score 300 goals in La Liga, doing it in 285 games.

Lionel Messi (369) the first. pic.twitter.com/YoCUArymqe

— Squawka Football (@Squawka) February 24, 2018